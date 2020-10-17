Украинцы массово получают компенсации за услугу «муниципальная няня»

Так, в ответе на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики сообщила, что с начала года компенсации получили уже около 35 тысяч украинцев.

Чаще всего за компенсацией услуги по уходу за ребенком до трех лет обращались жители Львовской (4806 человек), Ровенской (4009 человек) и Николаевской (3198 человек) областей.

Компенсация выплачивается получателям указанной услуги в размере прожиточного минимума на детей в возрасте от шести лет (по состоянию на 1 января соответствующего года) за каждого ребенка, за которым ухаживает «муниципальная няня», но не более стоимости самой услуги, уплаченной получателем. Отметим, что по состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум на детей до 6 лет в Украине составлял 1779 гривен. С 1 июля его размер вырос до 1859 гривен.

Отметим, что для того, чтобы участвовать в программе «муниципальная няня» украинцам необходимо сначала найти няню и заключить с ней официальный договор. Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми, с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет.

В этом договре прописываются название услуги, объем работы, условия и сроки предоставления, стоимость услуг, периодичность оплаты труда, ответственность сторон.

Напомним, субсидии по-новому после карантина, кто получит деньги и что изменится: "Вместо 15%...".

Как сообщала Politeka, правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать.

Также Politeka писала, что украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно: как получить деньги и кому повезет.