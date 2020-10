Дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман не постыдилась выложить в соцсети откровенные кадры

На странице девушки в Инстаграм появились три новых кадра, на которых дочь певицы позирует на яхте, передает Politeka.

На Соне – черный купальник, позволяющий фанатам насладиться не только морскими видами и убранством яхты, но и соблазнительными изгибами юного тела знаменитости.

Девушка довольно улыбается, из чего можно сделать вывод, что морская прогулка ей понравилась.

"Счастливая девочка", – коротко подписала снимок Соня Киперман.

Фанаты, обрадованные таким подарком от своей любимицы, менее чем за час поставили под фото почти полторы тысячи сердечек. Кроме этого, в комментариях они выразили свои восторги по поводу ее внешности.

"Милашка Привет Сонечка, а где отдыхаешь 🌊 Everything is on the level 🥀 Соня!", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman) 17 Окт 2020 в 4:25 PDT

Ранее мы писали, что Соня Киперман не постеснялась показать себя в откровенном образе. На странице юной звезды в Инстаграм появились три новых фото, на которых Соня запечатлена в купальнике. Отметим, пляжный наряд довольно откровенен и не скрывает соблазнительных форм юной Сони.

"Теплые ветра", – подписала снимок Соня на английском языке.

Восторженные фолловеры тут же бросились зайкать эти снимки. Всего за 18 минут они поставили почти 800 лайков, а также оставили хвалебные комментарии. Некоторые из них отмечают, что девушке очень идут веснушки на ее лице.

