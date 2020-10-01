В сети обсуждают сходство 19-летней Сони Киперман со своей звездной матерью, 38-летней певицей Верой Брежневой
Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовали фотоколлаж, на котором предстали артистка и ее юная наследница. Блондинки "застыли" в подобных позах, кинув дерзкий взгляд в камеру через плечо.
"Певица Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман🤩 Похожи?", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: мнения разделились.
"Две Галушки👎"
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"Такая же Галушка как мать!"
"Пожила два года с отчимом и стала Кипермана, что отца фамилию взять стыдно, бедный!"
"Вера🔥🔥🔥 особенно потому что так выглядит в зрелом возрасте"
"Люди, что вы злые такие? Красивая дочь и мама красотка. А вы ересь несете"
"Неа, разные"
"Похожи, очень даже"
Отметим, Соня родилась в 2001 году в Украине. Ее отцом является бывший гражданский супруг Брежневой - Виталий Войченко. Они недолго пробыли вместе, и вскоре отчимом Сони стал украинский бизнесмен Михаил Киперман, который удочерил девочку, дал ей собственную фамилию и вместе с мамой подарил сестричку Сару.
Ранее мы сообщали, дочка Брежневой обескуражила откровенными снимками в необычном белом купальнике. Девушка крупным планом продемонстрировала завидный бюст в различных ракурсах, томно изгибаясь перед объективом.
«Винтажная детка», - подписала фото Соня.
« Солнце. Какая милая», «Поменьше бы загорала», «Очень красивая», «Люблю тебя», «Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит счастливая!», «Краше мамы», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Соня Киперман пошалила ночью в коротком платьице, мама не сдержалась: «Как ты можешь…».
А еще Politeka писала, что Соня Киперман в платье без белья свела с ума раскованной позой.
Также Politeka сообщала, что Соня Киперман восхитила нежной красотой на пляже, мама оценила.