Известная певица Вера Брежнева показала себя и "сестру-близняшку", которая у нее могла бы быть

На кадрах Вера позировала в черном платье. Звезда отзеркалила себя, поэтому в ролике появились две Брежневых. Певица потанцевала под популярную песню и показала идеальные ножки, ведь наряд был коротким, с большим декольте и без белья. Видео получилось эффектным и даже соблазнительным, Вера развлеклась на все 100. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Представила, если бы у меня была #sestra близняшка. Шазам и ищи подсказку", - написала Брежнева.

Фанаты посмотрели ролик более 120 тысяч раз и написали комментарии:

"Две Веры по цене одной", "Прям как и обещали, что новую песню ждать от вас, Константину карантин пошёл на пользу ,отдохнул , нашло вдохновение и снова радует нас", "Веры много не бывает", "Вера,боже,эти ножки я упасть к ним мечтаю и целовать, Вы моя госпожа", "Супер! Чем больше Веры- тем лучше".

Сообщалось, что дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в открытом сарафане.

На девушке - открытый сарафан, позволяющий поклонникам подробно рассмотреть юное тело девушки.

"Купи мне цветы!", – игриво подписала фотографии Соня.

Напомним, сердцеедка Брежнева без белья поиграла формами в коротком топе

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