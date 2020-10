Дочка відомої української виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман не засоромилася викласти в соцмережі Відверті кадри

На сторінці дівчини в Instagram з'явилися три нових кадри, на яких дочка співачки позує на яхті, передає Politeka.

На Соні - чорний купальник, що дозволяє фанатам насолодитися не тільки морськими видами і оздобленням яхти, але і спокусливими вигинами юного тіла знаменитості.

Дівчина посміхається, з чого можна зробити висновок, що морська прогулянка їй сподобалася.

"Щаслива дівчинка", - коротко підписала знімок Соня Кіперман.

Фанати, зраділі таким подарунком від своєї улюблениці, менш ніж за годину поставили під фото майже півтори тисячі сердечок. Крім цього, в коментарях вони висловили свої захоплення з приводу її зовнішності.

"Милашка Привіт Сонечка, а де відпочиваєш 🌊 Everything is on the level 🥀 Соня!"–- написали фоловери.

