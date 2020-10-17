Дочка відомої української виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман не засоромилася викласти в соцмережі Відверті кадри
На сторінці дівчини в Instagram з'явилися три нових кадри, на яких дочка співачки позує на яхті, передає Politeka.
На Соні - чорний купальник, що дозволяє фанатам насолодитися не тільки морськими видами і оздобленням яхти, але і спокусливими вигинами юного тіла знаменитості.
Дівчина посміхається, з чого можна зробити висновок, що морська прогулянка їй сподобалася.
"Щаслива дівчинка", - коротко підписала знімок Соня Кіперман.
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Фанати, зраділі таким подарунком від своєї улюблениці, менш ніж за годину поставили під фото майже півтори тисячі сердечок. Крім цього, в коментарях вони висловили свої захоплення з приводу її зовнішності.
"Милашка Привіт Сонечка, а де відпочиваєш 🌊 Everything is on the level 🥀 Соня!"–- написали фоловери.
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Раніше ми писали, що Соня Кіперман не посоромилася показати себе у відвертому образі. На сторінці юної зірки в Instagram з'явилися три нових фото, на яких Соня відображена в купальнику. Відзначимо, пляжний наряд досить відвертий і не приховує спокусливих форм юної Соні.
"Теплі вітри", – підписала знімок Соня англійською мовою.
Захоплені фоловери тут же кинулися зайкати ці знімки. Всього за 18 хвилин вони поставили майже 800 лайків, а також залишили хвалебні коментарі. Деякі з них відзначають, що дівчині дуже йдуть веснянки на її обличчі.
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