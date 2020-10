Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в открытом сарафане

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию снимков, на которых она под разными ракурсами позирует на фоне роскошных цветов.

На девушке - открытый сарафан, позволяющий поклонникам подробно рассмотреть юное тело девушки.

"Купи мне цветы!", – игриво подписала фотографии Соня.

Поклонники не остались равнодушными к просьбе дочери Веры Брежневой, отметив это лайками и в комментариях.

"💐 Здесь Вы на Милу Йовович похожи ❤️❤️❤ 🌹🌹🌹 Spots on you are the best 😍 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 😘 from Russia with love 😻😻😻 ♥️♥️♥️", – написали они.

"Винтажная детка", - подписала фото Соня.

19-летняя дочь популярной украинской певицы, которая уже давно перебралась в Россию, поделилась новыми беспечными кадрами в своем Инстаграм. Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения. Юная красотка одета в короткое белое платье из «помятой» ткани с вырезом на спине.

Девушка вовсю крутится перед камерой, явно получая удовольствие от этой домашней фотосессии.

