Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных. Плохая новость: При входе в такое заведение вы должны будете через QR-код или смс пройти регистрацию и уведомить о том, что вы пришли на тусовку. Выглядит как дополнительное ограничение свобод в рамках борьбы с пандемией. Хорошая новость: Разрешения спрашивать не нужно. Пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям всё так же дают возможность оттянуться. Регистрация позволит оперативно вас проинформировать о возможной угрозе заражения коронавирусом, если у кого-то из посетителей его потом выявят. Т.е. вас не закроют автоматом на две недели, а проинформируют о том, что был в компании заболевший, «рекомендуем пройти тест». В таком разрезе мера выглядит вполне по-человечески. Надеюсь, что до крайностей не дойдёт. В Европе уже закрывают бары и рестораны. Где-то совсем, где-то после 18:00, где-то после 20:00... Нью Йорк вечерами тих и пуст. Наши пока держатся.