Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак огорошила выходкой в ночном клубе
Кадры звезда опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.
«Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак устраивает «дикие» танцы, в результате чего едва не остается без одежды. При этом звезда находится без маски.
«Обожаю 😍 во всех проявлениях», «ты огонь», «Ох, Ксенька», «Ксения, Я соскучилась по твоей дичи. Ты украшаешь и вдохновляешь мои дни», «перед зеркалом спляши и увидишь», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что 38-летняя российская телезвезда Ксения Собчак устроила переполох пессимистичным заявлением
Ксения в теплом наряде: серых штанах, такого же цвета тренче, светлом свитере и необычных "ковбойских" сапожках - распласталась на мягком сидении, вытянув ногу.
В подписи звезда задумалась о том, где провести новогодние каникулы, с учетом того, что границы могут быть закрыты.
Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".
Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.