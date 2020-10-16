Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак огорошила выходкой в ночном клубе

Кадры звезда опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак устраивает «дикие» танцы, в результате чего едва не остается без одежды. При этом звезда находится без маски.

«Обожаю 😍 во всех проявлениях», «ты огонь», «Ох, Ксенька», «Ксения, Я соскучилась по твоей дичи. Ты украшаешь и вдохновляешь мои дни», «перед зеркалом спляши и увидишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 38-летняя российская телезвезда Ксения Собчак устроила переполох пессимистичным заявлением

Ксения в теплом наряде: серых штанах, такого же цвета тренче, светлом свитере и необычных "ковбойских" сапожках - распласталась на мягком сидении, вытянув ногу.

В подписи звезда задумалась о том, где провести новогодние каникулы, с учетом того, что границы могут быть закрыты.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.