Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обрушилась с гневной тирадой на своих коллег

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Собчак опубликовала фото со светского мероприятия, на котором она была со своим мужем Константином Богомоловым. Ксения была одета в красивое черное платье с оголенной спиной, сверху которого она надела стильное пальто.

Звезда рассказала, что ее очень расстроила модная тусовка из-за непрофессиональных журналистов. При этом, телеведущая в своей манере не подбирала слов, когда говорила о них.

«Я вот думаю, Киселеву-Соловьеву за пропаганду хотя бы много платят, их мотивация ясна. А какая мотивация у говноедов с камерами, которые потом пошлют нашу проходку в молчании до машины «русским сенсациям» или еще какой-нить дряни?», - отметила Собчак.

По ее словам, проходя через сунутые под нос камеры, она чувствует себя как во время посещения площади СанМарко – боится, чтобы «голуби на пальто не накакали». Кроме этого, Собчак посетовала на надоевшие ей вопросы в стиле: «когда Платону ждать сестренку?» и «что подарил Константин на годовщину?».

Под постом Ксению поддержали многие поклонники.

«Ксения, Вы прекрасно выглядите!», «Не, ну а как вы хотели? Публичная личность, горячие факты, рейтинги СМИ. Странно что вас это удивляет», «Как же Ксюша похорошела при Богомолове», «Настоящая любовь, творит чудеса», «Бооооже, как Вы светитесь, выглядите очень женственно и красиво!», - пишут люди.

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