Скандальна російська телеведуча і журналіст Ксенія Собчак приголомшила витівкою в нічному клубі

Кадри зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

«Так... З'явилася ясність щодо реєстрації на заходах a la»чад кутежа". Нагадаю, московська влада вирішила з 19 жовтня ввести обов'язковий чекін для відвідувачів барів і нічних клубів, які працюють після півночі. Наскільки мені відомо, рішення народилося в ході переговорів з власниками розважальних закладів, які і запропонували цей захід, щоб уникнути більш радикальних», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак влаштовує «дикі» танці, в результаті чого ледь не залишається без одягу. При цьому зірка знаходиться без маски.

"Обожнюю 😍 у всіх проявах», «Ти вогонь», «Ох, Ксенія", " Ксенія, я скучила за твоєю дичиною. Ти прикрашаєш і надихаєш мої дні",» перед дзеркалом станеш і побачиш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 38-річна російська телезірка Ксенія Собчак влаштувала переполох песимістичною заявою

Ксенія в теплому вбранні: сірих штанях, такого ж кольору тренче, світлому светрі і незвичайних "ковбойських" чобітках - розпласталася на м'якому сидінні, витягнувши ногу.

У підписі зірка задумалася про те, де провести новорічні канікули, з урахуванням того, що кордони можуть бути закриті.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краще".

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