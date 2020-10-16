Скандальна російська телеведуча і журналіст Ксенія Собчак приголомшила витівкою в нічному клубі

Кадри зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

«Так... З'явилася ясність щодо реєстрації на заходах a la»чад кутежа". Нагадаю, московська влада вирішила з 19 жовтня ввести обов'язковий чекін для відвідувачів барів і нічних клубів, які працюють після півночі. Наскільки мені відомо, рішення народилося в ході переговорів з власниками розважальних закладів, які і запропонували цей захід, щоб уникнути більш радикальних», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак влаштовує «дикі» танці, в результаті чого ледь не залишається без одягу. При цьому зірка знаходиться без маски.

"Обожнюю 😍 у всіх проявах», «Ти вогонь», «Ох, Ксенія", " Ксенія, я скучила за твоєю дичиною. Ти прикрашаєш і надихаєш мої дні",» перед дзеркалом станеш і побачиш", - пишуть її шанувальники.

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Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных. Плохая новость: При входе в такое заведение вы должны будете через QR-код или смс пройти регистрацию и уведомить о том, что вы пришли на тусовку. Выглядит как дополнительное ограничение свобод в рамках борьбы с пандемией. Хорошая новость: Разрешения спрашивать не нужно. Пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям всё так же дают возможность оттянуться. Регистрация позволит оперативно вас проинформировать о возможной угрозе заражения коронавирусом, если у кого-то из посетителей его потом выявят. Т.е. вас не закроют автоматом на две недели, а проинформируют о том, что был в компании заболевший, «рекомендуем пройти тест». В таком разрезе мера выглядит вполне по-человечески. Надеюсь, что до крайностей не дойдёт. В Европе уже закрывают бары и рестораны. Где-то совсем, где-то после 18:00, где-то после 20:00... Нью Йорк вечерами тих и пуст. Наши пока держатся.

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До цього ми розповідали, що 38-річна російська телезірка Ксенія Собчак влаштувала переполох песимістичною заявою 

Ксенія в теплому вбранні: сірих штанях, такого ж кольору тренче, світлому светрі і незвичайних "ковбойських" чобітках - розпласталася на м'якому сидінні, витягнувши ногу.

У підписі зірка задумалася про те, де провести новорічні канікули, з урахуванням того, що кордони можуть бути закриті.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краще".

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.