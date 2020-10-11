38-летняя российская телезвезда Ксения Собчак устроила переполох пессимистичным заявлением

Как передает Politeka.net, Собчак опубликовала в своем микроблоге в Инстагарм архивное фото, на котором предстала на яхте.

Ксения в теплом наряде: серых штанах, такого же цвета тренче, светлом свитере и необычных "ковбойских" сапожках - распласталась на мягком сидении, вытянув ногу.

В подписи звезда задумалась о том, где провести новогодние каникулы, с учетом того, что границы могут быть закрыты.

"Ты добавляешь мне Италии в последние солнечные дни! За это лето мы выяснили много вещей... Что на яхте можно и по Волге кататься, что Алтай это клёво, что Плёс и Суздаль это очень «ялярюс» ))). Но когда я на секунду пытаюсь представить, какое столпотворение, полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждет в РозаХуторе на горе после нового года, понимаешь, что есть компромиссы для тебя невозможные. Но ситуация такова, что по ходу до марта мы все кукуем без Европы... А вы куда поедете после НГ?", - поделилась своими мыслями Собчак.

Пользователи кинулись комментировать:

"Что загадывать если каждый день что-то меняется. Надоела эта корона. Знаю точно, что объемся оливье, после праздников сяду на диету.😂 А там как пойдет"

"Ксения приезжайте к нам в Санремо (Италия) Когда это будет возможно. Будем очень рады! 👍👍"

"Приезжайте на Эльбрус, там пьяных практически нет"

"Клёвый шмот 😎"

"Роза Хутор в НГ - увольте😀это же самоубийство😀"

"Без европы....смешно....куча русских в европе...включая ваших подруг...о каких запретах вы говорите?"

"Никуда, никто не поедет до весны 🤣 нехер шататься где попало. Надо дома сидеть"

"Что-то наряд у вас, Ксения, какой-то этнический..... Всё в перемешку. Вроде хотели стильно, а получилось "сбоку бантик"😁"

"Богато жить не запретишь, но когда у тебя пенсия 8000, то я все себе могу позволить, и яхты, и прикид, и замок, не знаю, что выбрать или все сразу купить..."

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.