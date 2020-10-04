Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак удивила новым образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на фото в соцсети, Ксения запечатлена на фоне стога сена и множества тыкв, лежащих на полу.

На звезде – черное длинное платье, тоже черный пиджак и открытая блузка, не скрывающая прелестей Собчак.

"Закрытие ГольфКлуба в Сколково. Натюрморт в Тыквах", – подписала снимок девушка.

Мнения фолловеров разделились: некоторым понравился образ телеведущий, другие же раскритиковали Собчак за отсутствие вкуса и вульгарность.

"Я вообще в шоке... Где вы все увидели красоту? Обычная баба. Работала бы на укладке шпал в телогрейке и вы все разинув рот тоже бы восхищались красотой? Умоляю, доярки бывают намного краше этих скандальных выскочек из бомонда не вылазиющих из спа салонов. Стандартный осенний дизайн. У нас ещё виноград везде вешают. В Румынии сейчас виноградный сезон - ягоды, свежевыжатый сок повсюду ☺️ каждый день пьём А в полночь две тыквы превратятся обратно в Соловьева и Киселева!))) Прям не понятно что краше. Ксения или тыковки? 🔥🔥🔥 Счастливая красавица! Очень атмосферно, юбка огонь🔥", – написали они.

Ранее мы писали, что российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак провела параллели между белорусским и российским народами. На своей странице в Инстаграм она написала пост о том, что явили миру протесты в Беларуси и чем это может обернуться в России.

По ее словам, выполнять приказы, которые отдает человек, цепляющийся за власть, преступно.

"Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей", – подчеркнула Собчак.

Она посоветовала россиянам обратить особое внимание на то, что сейчас происходит в Беларуси:

"Пусть у наших "звезд" пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придёт: и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти – единственный мирный путь развития государственной власти".

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

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