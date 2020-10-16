Между ведущими «Танців з зірками» Тиной Кароль и Юрием Горбуновым во время прямого эфира возник неудобный момент

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Тины в Инстаграм появилось несколько моментов с последнего эфира. На одном Тина флиртовала с участником «Голоса» и «Танцев» Даниелем Салемом.

На втором видео произошло немыслимое. Горбунов за кулисами шоу вдруг схватил Тину за шею и попытался поцеловать. Тина не сдержалась и огрела ведущего микрофоном. Из ролика становится понятным, что эта была шутка, которая, впрочем, смутила Тину. Горбунов после инцидента не остановился и попытался погладить Тину по лицу.

«И это все за один эфир - Тина порадовала и СалемТину, и ГорбаТину и ХардКоль. Седьмой прямой эфир Танцев со звездами», - подписали авторы аккаунта.

За несколько дней пост собрал почти тысячу лайков и множество комментариев.

«Одна Дантина на диете», «А вы заметили как Джулия испугалась, за паренька схватилась и руки касалась, только бы Юрий на неё чтоб не напал, ох этот Юра, доиграется, достал», «Горбунов переборщил», «Тина милашка такая))», «Раздала всем, кто что заслужил», «Прищур левым глазом.... супер)))», «Что-то в этом есть», «Все класс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль показала, что значит совершенство, засветив пикантные места: «Безумная красота».

Как сообщала Politeka, Кароль превратилась в роковую искусительницу, кардинально сменив имидж: "Стыдно, Тина, где...".

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