Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз изумила соблазнительной фигурой

Так, новое фото опубликовал один из фан-клубов исполнительницы, пишет Politeka.

На снимке Тина сидит на низенькой скамейке, одной рукой опираясь на нее. Бросается в глаза то, что на певице - лишь тонкий белый пеньюар, ноги звезды обнажены, также не прикрыты тканью шея и плечи Кароль.

"Кто помнит что скоро у нас очень очень важное событие?🎉 Да да именно оно, все же помнят когда день рождения нашей королевы😉", – подписали фото в фан-группе.

Фанаты откликнулись на это сообщение, поставив под ним много "сердечек" и оставив комментарии, в которых восхищаются исполнительницей.

"Конечно помним,такое забыть нельзя.❤️ Мы все помним❤️", – пишут люди.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Тина Кароль показала лишнее во время фотосессии. Звезда каждый новый эфир танцевального шоу блистает в новом наряде. При этом певица не всегда появляется в скромных образах. Все чаще певица показывает фигуру или выставляет бюст напоказ. При этом в Инстаграм под постами артистки или постами с фан-аккаунтов фанаты устраивают целые споры.

Одно из платьев Тины бурно обсудили в сети из-за необычного дизайна. Черное платье с бежевыми вставками, расшитыми камнями создало образ звезды, как у роковой искусительницы, однако очередной декольте и выпирающий животик озадачили видом. Часть фанатов все же оценила образ певицы, ведь по их мнению она выглядела очень даже мило.

«Ну что сказать ? Платье, сказать , что никакое - ничего не сказать ! Тина потеряла нюх!; Классный образ❤️; Только не на фоне грязных стен и ступенек... не по королевски; Ты очень милая; И так красива, когда сдержанно, скромно и волнующе; Тина, платье 40+😮; Что за штора на Тине? Не знаю кто её одевает, но знаю что у нас куча хороших стилистов...я думаю что можно и воспользоваться советом профессионалов...; Мне кажется она прячет животик; Мне одной кажется, что Тина беременная?))) Эта полоска спереди как бы прячет живот, а акцент сделали на грудь».

Тина Кароль восхитила фигурой в платье с экстремальным декольте. Певица обожает откровенные наряды, за что ее очень любят поклонники и довольно часто ругают украинцы. Впрочем, звезду это, похоже, не волнует, поэтому она продолжает удивлять публику все более и более пикантными костюмами.

На последнем эфире шоу «Танці з зірками» Кароль появилась в очень соблазнительном образе. Она была одета в черное платье с экстремально глубоким декольте. Аппетитная грудь певицы так и норовила вырваться наружу. Корсет платья был украшен красивыми камнями, что придало особой пикантности образу.

Тина воспользовалась моментом и устроила жаркую фотосессию в зеркальной комнате или возле зеркальной стенки. Она соблазнительно выгиналась, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

Стоит отметить, что образ вызвал настоящий фурор в сети. Тине оставили массу комплиментов под ее постом и больше 40 тысяч лайков.

Напомним, что домашняя Тина Кароль в косынке выпятила губки и показала свою новую гордость: "Красотулька".

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что игривая Тина Кароль в образе зайчика не оставила равнодушных: "Ты не будешь теперь спать".