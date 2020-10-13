Тина Кароль пленила своим видом в седьмом выпуске шоу "Танці з зірками-2020"

Для нового выпуска певица избрала черное блестящее платье необычного кроя от британского дизайнера грузинского происхождения David Koma, стоимостью 1670 долларов.

Тина Кароль блистала перед камерами в черном наряде со смелым разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги. А вырез платья частично обнажил зону декольте.

Образ артистка дополнила массивными сережками и стильными туфлями с ремешком. Макияж звезды – в нюдовых тонах, акцент сделан на глазах.

Отметим, новый образ активно обсуждают в Сети уже не первый день. Этот образ пришелся по душе почти всем.

«Богиня красоты», «Какая она красотка. Насмотреться не могу, свежая, игривая. Такая бусинка», «Безумная красота», «Шикарная, как никогда», «Классный образ, теперь мой любимый. Тина просто 💣», «Образ не подкопаешься. Причёска несравненная!», «Само совершенство! 😍 Думаю, это платье понравится всем (ну или почти всем). 😊 Макияж и прическа выигрышные. Тине очень идет этот образ!», «Божечки, ей так идёт», «Как девочка», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль в белой майке и без лифчика покрасовалась перед зеркалом: "М-м, какие глаза!"

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