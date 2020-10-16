Між ведучими "Танців з зірками" Тіною Кароль і Юрієм Горбуновим під час прямого ефіру виник незручний момент

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Тіни в Instagram з'явилося кілька моментів з останнього ефіру. На одному Тіна фліртувала з учасником "Голосу" і "Танців" Даніелем Салемом.

На другому відео сталося немислиме. Горбунов за лаштунками шоу раптом схопив Тіну за шию і спробував поцілувати. Тіна не стрималася і огріла ведучого мікрофоном. З ролика стає зрозумілим, що це був жарт, який, втім, збентежив Тіну. Горбунов після інциденту не зупинився і спробував погладити Тіну по обличчю.

«І це все за один ефір - Тіна порадувала і Салемтіну, і Горбатіну і ХардКоль. Сьомий прямий ефір Танців з зірками», - підписали автори аккаунта.

За кілька днів пост зібрав майже тисячу лайків і безліч коментарів.

"Одна Дантіна на дієті", «а ви помітили як Джулія злякалася, за хлопчину схопилася і руки торкалася, Тільки б Юрій на неї щоб не напав, ох цей Юра, дограється, дістав», «Горбунов переборщив», «Тіна милашка така))», «роздала всім, хто що заслужив», «примружилася лівим оком.... супер)))", "щось в цьому є", "все клас", - пишуть користувачі Мережі.

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