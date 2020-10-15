Популярная украинская певица Тина Кароль показала сразу несколько стильных образов для концерта

Звезда привыкла поражать образами во время своих выступлений. Чтобы создать нужную атмосферу для каждой композиции, звезда постоянно экспериментирует с образами и нередко удивляет публику смелостью своих платьев.

В последнее время Кароль стала активнее делиться фото с концертов, с подготовки к съемкам и с отдыха с близкими. При этом артистка старается всегда подирать сдержанные наряды с одной пикантной деталью в образах.

На недавних своих выступлениях Тина появилась в костюме, более напоминающем ночную рубашку и тем самым покорила сеть. Алый наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Также звезда примерила кружевное платье и еще один наряд, состоящий из майки и таких же красных лосин. Образ роковой дивы не остался незамеченным в сети.

Певица из-за карантина уже несколько месяцев практически не выступает, а каждый ее концерт звезды воспринимается достаточно бурно и сотни фанатов следуют за артисткой, чтобы посмотреть на выступление.

На недавнем концерте в Мелитополе Кароль выступила в расстегнутой белой рубашке, оголяющей и бюст, и стройные ноги. Звезда не только смогла восхитить песней, но еще и данным образом. Многие фанаты были восхищены решимостью Тины, другие же написали о впечатлениях на концерте в целом.

«Что это за одежда?! Ещё бы в ночнушка вышла! Стыдно, Тина, где красивые наряды для сцены?!; Тин, ладонь чуть выше😂; Я всегда реву на песне Найти своих, а когда пою перехватывает горло, это невероятная песня😚 Спасибо Тина; Невероятная😍😍😍. И самая любимая ❤️; Невероятная 😍; Красоточка наша любимая 😍; Завораживает 😍; В рубашке еще больше завораживаешь».

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