Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова поділилася потаємним

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала відео, на якому були відображені найзворушливіші моменти знайомства новонародженого синочка зі старшою сестричкою і чоловіком. На відео потрапив новонароджений хлопчик, якого Ілона назвала Домінік, а також радісна реакція доньки Валерії.

"Всім спасибі ми вдома. Спасибі всім моїм рідним і близьким за турботу, переживання, очікування. Спасибі моїм підписникам за підтримку, приємні слова і мотивацію, без вас мої дні в пологовому будинку не були б такими веселими", - зазначила Гвоздьова.

За годину пост Ілони подивилися більше 16 тисяч разів. У коментарях зірковій родині залишили масу слів підтримки.

"Щастя вам, і суперсили)", "Чудова сім'я! Щастя і процвітання!", "Які очі у вашого чоловіка! Така любов, ніжність і вдячність у погляді. Аж розплакалася від розчулення", "Сльози на очах...дуже щаслива за Вас... здоров'я вам і вашій всій родині", "Вітаю!!! Так зворушливо", "Неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ілона стала першою учасницею шоу "Танці з зірками", яка вийшла на паркет на пізньому терміні вагітності.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякову:"мене мама по-іншому виховувала".

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