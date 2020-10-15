Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова поділилася потаємним
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала відео, на якому були відображені найзворушливіші моменти знайомства новонародженого синочка зі старшою сестричкою і чоловіком. На відео потрапив новонароджений хлопчик, якого Ілона назвала Домінік, а також радісна реакція доньки Валерії.
"Всім спасибі ми вдома. Спасибі всім моїм рідним і близьким за турботу, переживання, очікування. Спасибі моїм підписникам за підтримку, приємні слова і мотивацію, без вас мої дні в пологовому будинку не були б такими веселими", - зазначила Гвоздьова.
Пристрасна Анджеліна Джолі спустила платтячко, полонивши розкішною зоною декольте: "Схожа на принцесу"
Фреймут жорстко розкритикували в мережі за витівку на "Танцях з зірками", кадри ганьби: "Гірше базарної баби"
Без ліфчика: Кароль, Каменських, Лобода та інші сміливі зірки, які не носять білизну
Велика біда нагрянула в сім'ю "Квартал 95", терміново потрібна допомога: "Дуже шкода дитину, сил їй здолати..."
За годину пост Ілони подивилися більше 16 тисяч разів. У коментарях зірковій родині залишили масу слів підтримки.
"Щастя вам, і суперсили)", "Чудова сім'я! Щастя і процвітання!", "Які очі у вашого чоловіка! Така любов, ніжність і вдячність у погляді. Аж розплакалася від розчулення", "Сльози на очах...дуже щаслива за Вас... здоров'я вам і вашій всій родині", "Вітаю!!! Так зворушливо", "Неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Ілона стала першою учасницею шоу "Танці з зірками", яка вийшла на паркет на пізньому терміні вагітності.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякову:"мене мама по-іншому виховувала".
А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».
Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з дитиною на руках зважилася на одкровення: «все перевернулося з ніг на голову».