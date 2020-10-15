Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова поділилася потаємним

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала відео, на якому були відображені найзворушливіші моменти знайомства новонародженого синочка зі старшою сестричкою і чоловіком. На відео потрапив новонароджений хлопчик, якого Ілона назвала Домінік, а також радісна реакція доньки Валерії.

"Всім спасибі ми вдома. Спасибі всім моїм рідним і близьким за турботу, переживання, очікування. Спасибі моїм підписникам за підтримку, приємні слова і мотивацію, без вас мої дні в пологовому будинку не були б такими веселими", - зазначила Гвоздьова.

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За годину пост Ілони подивилися більше 16 тисяч разів. У коментарях зірковій родині залишили масу слів підтримки.

"Щастя вам, і суперсили)", "Чудова сім'я! Щастя і процвітання!", "Які очі у вашого чоловіка! Така любов, ніжність і вдячність у погляді. Аж розплакалася від розчулення", "Сльози на очах...дуже щаслива за Вас... здоров'я вам і вашій всій родині", "Вітаю!!! Так зворушливо", "Неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

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Всем спасибо мы ДОМА 👨‍👩‍👧‍👦 Спасибо всем моим родным и близким за заботу,переживания, ожидания🙏 Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию,без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми ☝️🤪 Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество,заботу и любовь, дай Бог,чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше «детского крика» и рождалось ещё больше семей 🥰🙏🤰🏻 Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь,ЛЮБЛЮ💃🏽😍 Спасибо моему сынуле 👼,который выбрал меня своей мамочкой😊, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком🤗. Welcome to the 🌍 DOMINIK🙏 Ну и, конечно же,спасибо мне за меня🙈🤪, я это сделала 🤰🏻✅ #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роды #роддомадонис #новаяжизнь #рождение #рождениеребенка

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Як відомо, Ілона стала першою учасницею шоу "Танці з зірками", яка вийшла на паркет на пізньому терміні вагітності.

Илона Гвоздева

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякову:"мене мама по-іншому виховувала".

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».

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