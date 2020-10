33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как проводит жаркое утро на полу за тренировкой

После возвращения из отпуска Настя решила устроить интенсивный курс по занятиям спортом. Теперь она каждое утро проводит за занятиями, записывая тебя и рассказывая о своих успехах. В этот раз Каменских поделилась утренним селфи, на котором позировала в коротеньком топе и обтягивающих лосинах собственного бренда.

«Спорт - это так круто! 💪🔝 Мне очень хочется на своём примере показать вам все плюсы занятий спортом и здорового образа жизни! 😘 И хоть мой интенсив уже стартовал, впереди у нас почти три недели вместе! 🚀 Вы ещё можете присоединиться, так как начинать никогда не поздно!» - рассказывает Каменских под постом.

Она также отметила, что намерена на интенсиве разработать привычку правильного питания с участвующими, подчеркнув, что участвуя в этом интенсиве, они не только прокачивают себя, но и собирают деньги для детей, больных онко.

Вот как реагируют в сети: некоторые обсуждают внешностью и бюст Насти, другие восхищаются фигурой после занятий:

«красотка)**; Каменских и спорт - это так круто! 💪🔝; Похожа на мороканку 😉; Где то груди большие,а здесь совсем маленькие даже их нету странно; Красава 👍 Согласен на все 💯; Полежать на диване намного круче 😂; Красавица❤; Мотиватор! 🔥💪🏻💕; Ты супер👍😍😘; Вы вдохновляете!; ниразу не вспотела !!!; Настя, у вас помойму смотрю по фото скоро лоб лопнет от ума 😆; Богиня нашего времени ❤».

До этого мы писали, что Настя продолжает удивлять сеть кадрами, сделанными во время жаркого отпуска с мужем, куда она уехала более недели назад. Звезда каждый день балует поклонников образами в бикини и показывает, как выглядит без макияжа в простых нарядах на пляже.

Артистка решила удивить необычно скромным образом в белой рубашке в сочетании с такой же белой сумочкой с цепочкой вместо ремешка. При этом многие фолловеры в Инстаграм Насти были удивлены, что звезда, как и всегда, не разделась и не показала лишнего:

«Took this sunrise into my heart and memory 🌅 Blessed to live in this world and to see its beauty ❤️», - пишет Настя под фото.

