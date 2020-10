33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як проводить жаркий Ранок на підлозі за тренуванням

Після повернення з відпустки Настя вирішила влаштувати інтенсивний курс по заняттях спортом. Тепер вона щоранку проводить за заняттями, записуючи тебе і розповідаючи про свої успіхи. Цього разу Каменських поділилася ранковим селфі, на якому позувала в коротенькому топі і обтягуючих лосинах власного бренду.

"Спорт-це так круто! 💪 🔝 Мені дуже хочеться на своєму прикладі показати вам всі плюси занять спортом і здорового способу життя! 😘 І хоч мій інтенсив вже стартував, попереду у нас майже три тижні разом! 🚀 Ви ще можете приєднатися, так як починати ніколи не пізно!» - розповідає Каменських під постом.

Вона також зазначила, що має намір на інтенсиві розробити звичку правильного харчування з учасниками, підкресливши, що беручи участь в цьому інтенсиві, вони не тільки прокачують себе, але і збирають гроші для дітей, хворих на онко.

Ось як реагують в мережі:

"красуня)**; Каменських і спорт-це так круто! 💪 🔝 ; Схожа на мороканку😉; десь грудей великі, а тут зовсім маленькі навіть їх немає дивно; красава согласен згоден на все💯; полежати на дивані набагато крутіше😂; красуня❤; мотиватор! 🔥 💪 🏻 💕 ; Ти супер👍 😍 😘; ви надихаєте!; ніразу не спітніла !!!; Настя, у вас помийму дивлюся по фото скоро лоб лопне від розуму 😆; Богиня нашого часу ❤".

До цього ми писали, що Настя продовжує дивувати мережу кадрами, зробленими під час спекотної відпустки з чоловіком, куди вона поїхала більше тижня тому. Зірка щодня балує шанувальників образами в бікіні і показує, як виглядає без макіяжу в простих нарядах на пляжі.

Артистка вирішила здивувати незвично скромним образом в білій сорочці в поєднанні з такою ж білою сумочкою з ланцюжком замість ремінця. При цьому багато фоловерів в Instagram Насті були здивовані, що зірка, як і завжди, не роздяглася і не показала зайвого:

"Took this sunrise into my heart and memory 🌅 Blessed to live in this world and to see its beauty ❤️", - пише Настя під фото.

