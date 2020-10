Известная украинская телеведущая Леся Никитюк назвала свой самый большой карьерный провал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью знаменитости, которое она дала изданию Телегид.

Так, девушка считает, что ее самый большой провал состоит в том, что в шестом сезоне "Орела и Решки" продюсеры передачи заменили ее на Настю Короткую.

"Это стало большой неожиданностью и потрясением. Несколько месяцев у меня была депрессия – я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы. За это время поправилась на 12 килограммов" – призналась Никитюк.

Ведущая утвержает, что выйти из депрессии ей помог друг, однако, кто этот человек – Леся так и не призналась.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила необычным телом на новой шутливой фотографии. Популярная украинская ведущая поделилась забавным снимком в своем Инстаграм.

Так на новом фото ведущая предстала в необычном виде: у нее появились две дополнительных пары рук. «Шестирукая» Никитюк держит шесть разных блюд и довольно улыбается, глядя в камеру. Из одежды на ней короткие джинсовые шортики, белый топ и свободная накидка цвета слоновой кости. Завершает образ ведущей стильная шляпка.

«Моя мама, когда внезапно пришли гости», - подписала снимок Леся.

Ее поклонники не смогли удержаться от комментариев.

«Всего по чуть-чуть», «Можно ещё подписать, я в Турции «всё включено», «А для телефона нет еще одной руки?», «Богиня», «Звезда инстаграмма», «Держите себя в руках», «Ночная жрица», «Вай) а я вижу ещё ножки», «Пресс хороший», «Без лифчика ходит?», - пишет люди.

До этого мы писали, что Никитюк похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в леопардовое мини.

«This is my look of the day», - говорится в подписи.

Уточним, что это постоянная рубрика Никитюк. В ходе нее красотка демонстрирует фигуру в роскошных нарядах с разных ракурсов. В этот раз телеведущая предстала перед камерой в леопардовом мини-платье с декольте, дополнив его красивой сумочкой и прической.

Леся Никитюк показала, как развлекается на отдыхе со своими подругами. Популярная украинская ведущая отправилась отдохнуть на Закарпатье в компании своих подруг и теперь активно делится кадрами с поездки в Инстаграм.

На новом фото Леся с тремя красотками весело проводят время в баре. Девушки явно решили устроить себе тематический вечер и переоделись в ковбоев. На них на всех соответствующие куртки и шляпы, а одна из подруг Леси держит в руках гитару. Девушки выглядят явно довольными собой.

«Crazy horses (бешенные лошади – англ.). Девочки я вас люблю», - подписала кадр Никитюк.

Поклонники ведущие тут же принялись комментировать фото.

«А пистолеты где?», «Отличные!», «Девушки-ковбои никогда не плачут!», «Типо лошадь в шоу маскарад?», «Точно что игого», «Безумные кобылы», - пишут комментаторы.

Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о переменах. На кадрах Леся показалась в купальнике красного цвета. Красотка сразу никто не показывает, а потом она прыгает в воду и можно посмотреть на ее погружение в воду. После этого прыжок повторяется.

"Так сказать... Прыгаю с головой в проект «Танці з Зірками». Еще и в качестве жюри. Кто бы мог подумать, неожиданно", - подписала Леся фото.

"А балкон тебя очень удивит, ой", - написала Ефросинина под фото, на что телеведущая ответила: "Я уже вкурсе, моя птичка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 18 Сен 2020 в 3:39 PDT

