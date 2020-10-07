Леся Никитюк показала новые осенние образы

Известная украинская телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм две фотографии, пишет Politeka.net.

На первой фотографии знаменитость в смелой блузке, не скрывающей высокую грудь Леси и в бежевом плаще, волосы девушки распущены.

На втором снимке плащ Никитюк распахнут и фанаты могут видеть стройные обнаженные ноги звезды. Довершают образ стильные сапоги на ногах Леси.

"ТОП 3 статусів цієї осені... 1. Осінь.. це коли погода шепче - Дура вдягай колготки🙂 2. Якщо восени намастити дах будинку нутеллою, взимку будуть смачні сосульки🙂 3. Якщо відключать гарячу воду, то запах осені стає яскравішим🙂", – подписала снимки звезда.

Фанаты оценили новые образы девушки, отметив в комментариях стиль и красоту ведущей.

"Мабуть про ДУРУ😋, бо ми, дівчатка, всі такі 😋😄 Пхахахахах🔥 про нутеллу прям аж захотілось так зробить😂 Красивая дама го по пивку! О! Піду намажу дах нутеллою. 😂😂😂👍 Яка гарна! 😍 Оба фотографії подобаються❤️ Вау.❤️😻 2 😂😬❤️А мени подобаються сапоги😉👍💖 Ох ты Леська и пысака😂😂😂", – пишут фанаты.

Ранее мы писали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк удивила поклонников лишним весом и увеличенной грудью. Звезда никогда не упускает возможности повеселить своих подписчиков забавными кадрами. На этот раз она решила наглядно продемонстрировать, чем отличаются снимки в Инстаграм от реальной жизни.

Так, Никитюк поделилась одним и тем же фото, обработанным сначала «под Инстаграм», а затем «под реальную жизнь». На снимке ведущая позирует верхом на коне в соблазнительном топе и стильных джинсах. В первом варианте обработки Леся заметно увеличила себе грудь и бедра с пятой точкой, сделав свою талию визуально еще более тонкой, чем в реальности.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась красотой во время отдыха с подругами. Так, на опубликованном снимке Никитюк позирует в окружении подруг во время того, как они отдыхают в бассейне. При этом у телеведущей мокрая голова, а поверх купальника остались ветки.

В это время подруги знаменитости застыли в пикантных позах, а ракурс якобы сверху придает фотографии особого шарма. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать – фотография была выброшена в Сторис.

Напомним, Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».

Как сообщала Politeka, беспечная Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.

Также Politeka писала, что Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".