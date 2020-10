Відома українська телеведуча Леся Нікітюк назвала свій найбільший кар'єрний провал

Так, дівчина вважає, що її найбільший провал полягає в тому, що в шостому сезоні "Орела і Решки" продюсери передачі замінили її на Настю Коротку.

"Це стало великою несподіванкою і потрясінням. Кілька місяців у мене була депресія - я не виходила з дому, багато їла і дивилася серіали. За цей час поправилася на 12 кілограмів" – зізналася Нікітюк.

Ведуча стверджує, що вийти з депресії їй допоміг друг, однак, хто ця людина – Леся так і не зізналася.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк здивувала незвичайним тілом на новій жартівливій фотографії. Популярна українська ведуча поділилася кумедним знімком у своєму Instagram.

Так на новому фото ведуча постала в незвичайному вигляді: у неї з'явилися дві додаткових пари рук. "Шестирукая" Нікітюк тримає шість різних страв і досить посміхається, дивлячись в камеру. З одягу на ній короткі джинсові шортики, білий топ і вільна накидка кольору слонової кістки. Завершує образ ведучої стильна капелюшок.

"Моя мама, коли раптово прийшли гості", - підписала знімок Леся.

Її шанувальники не змогли втриматися від коментарів.

"Всього по чуть-чуть", "можна ще підписати, я в Туреччині" все включено«, " а для телефону немає ще однієї руки?", "Богиня», «зірка Інстаграма», «Тримайте себе в руках», «нічна жриця", "Вай) А Я бачу ще ніжки", "прес хороший«," Без ліфчика ходить?",- пише люди.

До цього ми писали, що Нікітюк похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в леопардове міні.

"This is my look of the day", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що це постійна рубрика Нікітюк. В ході неї красуня демонструє фігуру в розкішних нарядах з різних ракурсів. Цього разу телеведуча постала перед камерою в леопардовому міні-сукні з декольте, доповнивши його красивою сумочкою і зачіскою.

Леся Нікітюк показала, як розважається на відпочинку зі своїми подругами. Популярна українська ведуча вирушила відпочити на Закарпатті в компанії своїх подруг і тепер активно ділиться кадрами з поїздки в Instagram.

На новому фото Леся з трьома красунями весело проводять час у барі. Дівчата явно вирішили влаштувати собі тематичний вечір і переодяглися в ковбоїв. На них на всіх відповідні куртки і капелюхи, а одна з подруг Лесі тримає в руках гітару. Дівчата виглядають явно задоволеними собою.

"Crazy horses (скажені коні – англ.). Дівчатка я вас люблю", - підписала кадр Нікітюк.

Шанувальники ведучі тут же почали коментувати фото.

"А пістолети де?", "Відмінні!", "Дівчата-ковбої ніколи не плачуть!", "Нібито кінь в шоу маскарад?", "Точно що ігого", "божевільні кобили", - пишуть коментатори.

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про зміни. На кадрах Леся здалася в купальнику червоного кольору. Красуня відразу ніхто не показує, а потім вона стрибає у воду і можна подивитися на її занурення у воду. Після цього стрибок повторюється.

"Так би мовити... Стрибаю з головою в проект "Танці з Зірками". Ще й в якості журі. Хто б міг подумати, несподівано", - підписала Леся фото.

"А балкон тебе дуже здивує, ой", - написала Єфросиніна під фото, на що телеведуча відповіла: "я вже вкурсі, моя пташка".

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі

