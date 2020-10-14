Украинская модель Мила Кузнецова в откровенном наряде покрасовалась 13-м размером груди на светском мероприятии

Знаменитая красотка отправилась на показ нового фильма от Константина Коновалова и поделилась кадрами из кинотеатра на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. По такому случаю она надела ярко-красное платье с поясом, особенностью которого стало бездонное декольте.

Еще одной изюминкой можно назвать полупрозрачную ткань на плечах, украшенную декоративными цветами - этот элемент придал образу девушки национального колорита. В качестве обуви Мила выбрала простенькие белые туфли на шпильках. В таком наряде она просто великолепно смотрелась на фоне режиссера и других гостей.

"На допремьерном показе украинского фильма "Фортеця Хаджибей" в @cinema_citi 💥💣Встреча с режисером и актерами фильма, 🤗 вечер и фильм был замечательный 🤩🙏", - поделилась модель своими впечатлениями от мероприятия.

Пользователи соцсети оставили много восторженных в комментариев по поводу внешнего вида пышногрудой красавицы:

"Очень крутые фото👍 тебе идёт красный 👍"; "Все такие красивые😻 Уже жду выхода фильма в кинотеатре своего города🔥"; "Главный цветочек вечера"; "Очень хочу посмотреть премьеру🤗Мила вы выглядите просто шикарно❤️🔥"; "красиво платье на тебе смотрится👌"; "Мила выглядишь великолепно,🌺очень интересно посмотреть фильм👌❤️😍"; "Мила вы очень украсили этот вечер !!!😍😍😍"; "

Напомним, что Мила Кузнецова задвинула Олю Полякову на второй план своим декольте: «Красивее всех звезд».

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