View this post on Instagram

На допремьерном показе украинского фильма "Фортеця Хаджибей" в @cinema_citi 💥💣Встреча с режисером и актерами фильма, 🥰🤗 вечер и фильм был замечательный 🤩🙏 . @zvezdagramma @bodypositivelike . . #bodypositive #bigsize #beautiful #blackandwhite #plussize #plussizefashioninukraine #plussizefashionukraine #plusisequal #plussizefashion #plussizemodel #modelplussize #modeling #modellife #model #bbw #ukrainegirl #ukraine #фортецяхаджибей