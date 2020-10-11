Известная украинская модель Мила Кузнецова показала себя, заинтриговав красавцем

На фото Мила показалась в шикарном розовом комбинезоне с огромным декольте. Рядом можно увидеть неизвестного мужчину в белых кроссовках и синем костюме, а образ дополнил белой рубашкой. Кузнецова стояла в обнимку с красавчиком, не стеснялась показывать свои аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Я просто в восторге от твоего внешнего вида", "Я уверена что ты там была звездой, самая красивая", "Какой у тебя красивый образ. Выглядишь бомбезно", "Классная фотка!! Мила ты как всегда красотка", "Мила, ты как всегда шикарно выглядишь", "Мила !! вы просто супер эффектно выглядите", "Ты просто прекрасно выглядишь, образ супер", "Ты выглядишь просто потрясающе, очень красивая".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, устроила прыжки на батуте в декольте перед многомиллионной публикой.

«Кайфонула) очень смешной номер получился) Спасибо за комплименты», - говорится в сообщении.

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