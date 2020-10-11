Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, посветила гордостью в экстремальном декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, знаменитость пришла на открытие киевского заведения. Она пришла туда в платье с экстремальным декольте, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.
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Кузнецова сперва демонстрирует вид снизу, ехидно улыбаясь в кадр. После этого она медленно поднимает камеру, меняя позы и ракурсы. Однако поклонников красотка лишила возможности высказаться об идеальном теле кумира – ролик был выброшен в Сторис.
До этого мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в экстремальном декольте
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует якобы с королевой Великобритании Елизаветой II, которая на самом деле является актером "Дизель шоу". При этом модель нарядилась в топ с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивало ее внушительную фигуру.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.
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