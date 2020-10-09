Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самого большого бюста в стране, засветилась в компании Оли Поляковой и звезд «Дизель шоу»

Красотка поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кузнецова побывала на съемках «Дизель Шоу», где ей довелось поработать с известными юмористами. На одном из фото она позирует с ними вместе. При этом на модели костюм в цветах украинского флага. Кузнецова не стала изменять своим привычкам и выбрала кофту с глубоким декольте, позволяющим ей продемонстрировать свое главное достояние.

Еще на одном снимке модель позирует в компании популярной певицы Оли Поляковой, которая одета в серебристый сценический костюм с короткой юбкой.

«В шикарной компании Олечки, актерами «Дизель шоу» и обалденной Русланой. Встречаемся сегодня в 20.15. Спасибо за тёплые слова», - написала модель.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Принцесы вы восхетителины», «Дизель реально собирает лучших!», «Жду когда уже смогу посмотреть, это моё любимое шоу», «Вау, у вас там такая позитивная и крутая атмосфера», «На вашем фоне Оля побледнела», «Классс, Мила красивее всех звёзд нашей эстрады!», «Девочки Вы так шикарно выглядите», - пишут люди.

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