Українська модель Міла Кузнєцова у відвертому вбранні покрасувалася 13-м розміром грудей на світському заході

Знаменита красуня вирушила на показ нового фільму від Костянтина Коновалова і поділилася кадрами з кінотеатру на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. З такої нагоди вона одягла яскраво-червону сукню з поясом, особливістю якого стало бездонне декольте.

Ще однією родзинкою можна назвати напівпрозору тканину на плечах, прикрашену декоративними квітами - цей елемент надав образу дівчини національного колориту. В якості взуття Міла вибрала простенькі білі туфлі на шпильках. У такому вбранні вона просто чудово виглядала на тлі режисера та інших гостей.

"На допрем'єрному показі українського фільму" Фортеця Хаджибей " в @cinema_citi 💥 💣 зустріч з режисером і акторами фільму, 🤗 вечір і фільм був чудовий🤩 🙏", - поділилася модель своїми враженнями від заходу.

Користувачі соцмережі залишили багато захоплених в коментарів з приводу зовнішнього вигляду пишногрудої красуні:

"Дуже круті фото👍 тобі йде червоний 👍"; "Всі такі красиві😻 Вже чекаю виходу фільму в кінотеатрі свого міста🔥"; "Головна квіточка вечора"; "Дуже хочу подивитися прем'єру🤗 Міло ви виглядаєте просто шикарно❤️🔥"; "гарно сукню на тобі виглядає👌"; "Міла виглядаєш чудово,🌺дуже цікаво подивитися фільм👌❤️😍"; "Міла ви дуже прикрасили цей вечір !!!😍😍😍"; "

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова засунула Олю Полякову на другий план своїм декольте:»красивіше всіх зірок".

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