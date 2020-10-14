Известный музыкант и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о том, как Алла Пугачева ввязалась в скандал с его подопечными
Он вспомнил об оскорблениях со стороны Примадонны на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.
В 1987 году против группы "Ласковый май" начинали первое уголовное дело, но в итоге советское правительство помиловало молодых исполнителей. По словам Андрея Разина, на фоне этого скандала Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс, с которым она тесно сотрудничала, не согласились с таким мнением властей.
"Они говорили, что этим бездарным детям, которые зарабатывали огромные деньги, не место на сцене", - заявил продюсер популярной группы.
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Андрей Разин поведал, что за "Ласковый май" в тот непростой момент вступился высокопоставленный чиновник.
"Я никогда не забуду слова заместителя председателя Правительства Советского Союза Гейдара Алирза оглы Алиева - отца Ильхама Алиева, который сегодня руководит Азербайджаном. Он сказал: «Мало того, что в стране жрать нечего, вы ещё решили расправиться с кумирами миллионов - «Ласковым маем»", - процитировал продюсер.
Ранее появились слухи о возможно разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Андрей Разин заявил, что готов стать новым избранником Примадонны в случае разрыва:
"Да я бы и сам принял Примадонну к себе! А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?!".
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А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть.
Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила фото с отцом.