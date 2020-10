View this post on Instagram

В 1987 году в первый раз возбудили уголовное дело на группу «Ласковый май». Я никогда не забуду слова заместителя председателя Правительства Советского Союза Гейдара Алирза оглы Алиева - отца Ильхама Алиева, который сегодня руководит Азербайджаном. Он сказал: «Мало того, что в стране жрать нечего, вы ещё решили расправиться с кумирами миллионов - «Ласковым маем». Вы вообще одурели?» Помню, его поддержала тогда заместитель председателя Правительства Александра Бирюкова, которая сказала: «Действительно, Гейдар Алиевич прав. Нельзя сегодня на этом фоне возбуждать уголовное дело в отношении группы «Ласковый май», когда в стране так плохо». И тогда Николай Иванович Рыжков и генеральный прокурор Трубин согласились с их мнением. Хотя, Алла Пугачева и Раймонд Паулс были против. Они говорили, что этим бездарным детям, которые зарабатывали огромные деньги, не место на сцене. Так вот, с тех пор и до сегодняшнего дня я считаю Гейдара Алирза оглы Алиева своим вторым отцом, потому что он спас мне жизнь.🙏