Российский шоумен Максим Галкин выглядит на снимке с дочкой заметно старше, чем обычно

Дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой давно стали любимцами пользователей соцсетей, поэтому каждая публикация на страничке семилетней дочери звезд вызывает неподдельный интерес

Так, на новом снимке, опубликованном в Инстаграм-аккаунте Лизы Галкиной, малышка позирует вместе со своим отцом, передает Politeka.net.

В кадре – Максим Галкин на диване в своем роскошном замке в поселке Грязь. На нем – обычная белая футболка и брюки, а на коленях – раскрытый журнал. За спиной у отца восседает лиза, улыбаясь в камеру, в то время, как шоумен выглядит откровенно грустным. В кадре также можно увидеть домашнего любимца Марусю.

«Папа – это защита и опора ❤️», – говорится в подписи. Тут же – десятки хэштегов с именами Филиппа Киркорова и его детей, Кристины Орбакайте, Тимати, Артура Пирожкова, Джигана и других звезд.

Снимок не оставил пользователей равнодушными. За час он собрал более трех тысяч лайков и немало комментариев, в которых поклонники не могли не отметить отсутствие радости на лице Максима Галкина.

«Конечно, папа – это опора!!! С такой дочуркой!», «Постарел Галкин», «Лиза, а почему папа такой грустный?», «Мило очень 🔥😭❤️», «А папа то почему такой грустный? Лизочек давит?», «Очень хороший, надёжный папа!», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорили милым фото на фоне бассейна. Яркий снимок с Лизой и Гарри Галкиными появился на одной из фанатских страниц российского звездного семейства в Инстаграм. В кадре Гарри одет в джинсовые шорты и белую майку, а его сестра – в милый розовый халатик. Брат приобнимает сестру за плечо и улыбается в камеру, а девочка лукаво смотрит на него с забавным выражением лица.

Напомним, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза: «Они даже играют золотым…».

Как сообщала Politeka, подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька...".

Также Politeka писала, что трогательная дочь Пугачевой и Галкина покорила поступком на прогулке с папой: «Какая умница!».