В Сети обсуждают необычное фото Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и маленькой Лизой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезд в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором собрались в одном месте практически вся члены семьи.

Так, Алла Борисовна в черном платье с белым воротником и пуговицами на манжетах сидит в глубоком кожаном кресле, обнимая дочку Лизу в красном наряде и с милыми двумя косичками. Отец семейства примостился на быльце. Примечательно, что на фото улыбаются только Примадонна с девочкой, а вот Галкин, видимо, о чем-то задумался.

"Тёплое семейное фото ❤️", - подписан кадр.

Пользователи отметили, что Пугачева выглядет постаревшей, особенно на фоне молодого супруга, который и так выглядит меньше своих лет.

Кроме того, комментирующие задались вопросом, почему на "семейном" фото нет братика Лизы - Гарри.

"Очень приятно смотреть на семейство Пугачевой Аллы и Максима Галкина. Есть в нем тепло и уважение это приятно"

"А где сынуля?"

"Максим выглядит на 10-15 лет моложе своих лет. А это Аллу еще больше старит"

"А где Гари? Чего-то не хватает в теплом семейном фото"

"Лиза-мамина дочка!!!Сразу видно👍👍👍😍"

"Всё-таки, Пугачёву уже сложно узнать(("

Ранее мы сообщали, снимок Галкина с дочкой позабавил публику. Все дело в контрасте: Лиза предстала с улыбкой, явно чем-то довольной, а вот ее отец - не смог сдержать печали. Судя по всему, он помогал дочке-первокласснице с уроками.

«Постарел Галкин», «Лиза, а почему папа такой грустный?», «Мило очень 🔥😭❤️», «А папа то почему такой грустный? Лизочек давит?», «Очень хороший, надёжный папа!», – отреагировали пользователи.

Напомним, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза: «Они даже играют золотым…».

Как сообщала Politeka, подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька...".

Также Politeka писала, что трогательная дочь Пугачевой и Галкина покорила поступком на прогулке с папой: «Какая умница!».