Алла Пугачева ошеломила видом в экстра коротком наряде

Соответствующее видео было опубликовано в фан-аккаунте в Instagram, который посвящен российской Примадонне. (Чтобі посмотреть - проскролльте вниз).

В ролике Пугачева запечатллена в голубом платье-рубашке коротком спереди и длинном сзади, а также в черных чулках, подчеркивающих стройные ноги артистки. Образ дополняет черній галстук.

«Не ходите мальчики вечером одни. Опасно», - поет Примадонна.

Отметим, в Сети восхищаются тем, как молодо выглядит 71-летняя легенда сцены.

«Легендарная!!!!Великая женщина Алла Пугачева!!!! Ей нет равных и не будет!!!!!Здоровья !!!Счастья безмерного!!!На Многие-многие Летааааа!!!!», «Прекрасная Алла Борисовна!!!», «Браво», «Так держать 🔥🔥🔥», «Модная, шикарная женщина», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил фанатов новым образом и переоделся в женщину.

Он занялся перевоплощением в гримерке, представ перед поклонниками в женской одежде с ярким макияжем и пышным бюстом. В комментариях его сравнили с Веркой Сердючкой, хоть он и выглядел более женственно.

Напомним, что Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла.

А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть.

Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила фото с отцом.