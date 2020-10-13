Алла Пугачева ошеломила видом в экстра коротком наряде
Соответствующее видео было опубликовано в фан-аккаунте в Instagram, который посвящен российской Примадонне. (Чтобі посмотреть - проскролльте вниз).
В ролике Пугачева запечатллена в голубом платье-рубашке коротком спереди и длинном сзади, а также в черных чулках, подчеркивающих стройные ноги артистки. Образ дополняет черній галстук.
«Не ходите мальчики вечером одни. Опасно», - поет Примадонна.
Отметим, в Сети восхищаются тем, как молодо выглядит 71-летняя легенда сцены.
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«Легендарная!!!!Великая женщина Алла Пугачева!!!! Ей нет равных и не будет!!!!!Здоровья !!!Счастья безмерного!!!На Многие-многие Летааааа!!!!», «Прекрасная Алла Борисовна!!!», «Браво», «Так держать 🔥🔥🔥», «Модная, шикарная женщина», - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил фанатов новым образом и переоделся в женщину.
Он занялся перевоплощением в гримерке, представ перед поклонниками в женской одежде с ярким макияжем и пышным бюстом. В комментариях его сравнили с Веркой Сердючкой, хоть он и выглядел более женственно.
Напомним, что Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла.
А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть.
Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила фото с отцом.