Відомий музикант і продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін розповів про те, як Алла Пугачова вплуталася в скандал з його підопічними

Він згадав про образи з боку Примадонни на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

У 1987 році проти групи "Ласковый май" починали першу кримінальну справу, але в підсумку радянський уряд помилував молодих виконавців. За словами Андрія Разіна, на тлі цього скандалу Алла Пугачова і композитор Раймонд Паулс, з яким вона тісно співпрацювала, не погодилися з такою думкою влади.

"Вони говорили, що цим бездарним дітям, які заробляли величезні гроші, не місце на сцені", - заявив продюсер популярної групи.

Андрій Разін повідав, що за "Ласковий май" в той непростий момент заступився Високопоставлений чиновник.

"Я ніколи не забуду слова заступника голови уряду Радянського Союзу Гейдара Алірза огли Алієва - батька Ільхама Алієва, який сьогодні керує Азербайджаном. Він сказав: «Мало того, що в країні жерти нічого, ви ще вирішили розправитися з кумирами мільйонів - "Ласковим маем", - процитував продюсер.

Раніше з'явилися чутки про можливе розлучення Алли Пугачової з Максимом Галкіним. Андрій Разін заявив, що готовий стати новим обранцем Примадонни в разі розриву:

"Та я б і сам прийняв Примадонну до себе! А взагалі, там в шоу-бізнесі ціла черга з потенційних нових чоловіків Пугачової! У тому числі в неї входить і Басков. Та хто Пугачову не візьме?!".

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