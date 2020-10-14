Відомий музикант і продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін розповів про те, як Алла Пугачова вплуталася в скандал з його підопічними

Він згадав про образи з боку Примадонни на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

У 1987 році проти групи "Ласковый май" починали першу кримінальну справу, але в підсумку радянський уряд помилував молодих виконавців. За словами Андрія Разіна, на тлі цього скандалу Алла Пугачова і композитор Раймонд Паулс, з яким вона тісно співпрацювала, не погодилися з такою думкою влади.

"Вони говорили, що цим бездарним дітям, які заробляли величезні гроші, не місце на сцені", - заявив продюсер популярної групи.

Популярні новини зараз

Заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова: "Ну-ка не плакати!"

Ані Лорак вразила видом поруч з Каменських і сивим Потапом: "Кароліна сама..."

"Штраф більше 140 тисяч гривень": по українцях жахнули перевірками, до кого прийдуть

Каменських і Потап показали, як виглядали в молодості: "Льоша з волоссям, а Настя..."
Показати ще

Андрій Разін повідав, що за "Ласковий май" в той непростий момент заступився Високопоставлений чиновник.

"Я ніколи не забуду слова заступника голови уряду Радянського Союзу Гейдара Алірза огли Алієва - батька Ільхама Алієва, який сьогодні керує Азербайджаном. Він сказав: «Мало того, що в країні жерти нічого, ви ще вирішили розправитися з кумирами мільйонів - "Ласковим маем", - процитував продюсер.

View this post on Instagram

В 1987 году в первый раз возбудили уголовное дело на группу «Ласковый май». Я никогда не забуду слова заместителя председателя Правительства Советского Союза Гейдара Алирза оглы Алиева - отца Ильхама Алиева, который сегодня руководит Азербайджаном. Он сказал: «Мало того, что в стране жрать нечего, вы ещё решили расправиться с кумирами миллионов - «Ласковым маем». Вы вообще одурели?» Помню, его поддержала тогда заместитель председателя Правительства Александра Бирюкова, которая сказала: «Действительно, Гейдар Алиевич прав. Нельзя сегодня на этом фоне возбуждать уголовное дело в отношении группы «Ласковый май», когда в стране так плохо». И тогда Николай Иванович Рыжков и генеральный прокурор Трубин согласились с их мнением. Хотя, Алла Пугачева и Раймонд Паулс были против. Они говорили, что этим бездарным детям, которые зарабатывали огромные деньги, не место на сцене. Так вот, с тех пор и до сегодняшнего дня я считаю Гейдара Алирза оглы Алиева своим вторым отцом, потому что он спас мне жизнь.🙏

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on

Раніше з'явилися чутки про можливе розлучення Алли Пугачової з Максимом Галкіним. Андрій Разін заявив, що готовий стати новим обранцем Примадонни в разі розриву:

"Та я б і сам прийняв Примадонну до себе! А взагалі, там в шоу-бізнесі ціла черга з потенційних нових чоловіків Пугачової! У тому числі в неї входить і Басков. Та хто Пугачову не візьме?!".

Нагадавши, Алла Пугачова в панчохах і сорочці показала, на що здатна в 71 рік: "їй немає рівних»

А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу.

Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком.