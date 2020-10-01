Легендарная украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье

В апреле этого года 54-летняя артистка стала бабушкой во второй раз: у ее дочери Антонины Паперной и ее супруга, российского актера Владимира Яглыча родился сын. Однако, счастье Сумской оказалось омрачено тем фактом, что она до сих пор не может увидеться с внуком из-за карантина, ведь ее дочь с мужем живет в Москве.

Сумская в интервью программе «Зірковий шлях» призналась, что не может дождаться возможности увидеть дочь и ее сына.

«Я жду этой возможности, и стремлюсь к ней всей душой. Пока еще мы общаемся в формате онлайн. Конечно, так хочется обнять малыша, прижать к сердцу, собраться за семейным столом. Все зависит от того, когда закончится этот ужас, и нам разрешат передвигаться, а дочь с детьми сможет приехать к нам в гости, не рискуя своим здоровьем. Мечтаю об этом», - заявила актриса.

До этого мы писали, что Сумская поделилась снимками с конкурса красоты.

Внимание поклонников привлекла именно Ольга Сумская, а не участницы конкурса. 54-летняя актриса в сияющем наряде просто затмила главных красоток Украины.

Фанаты не сдерживали себя в комментариях, нахваливая красоту актрисы.

Напомним, похорошевшая Ольга Сумская раскрыла рецепт целебной настойки из каштанов: «Рекомендую в любом возрасте».

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская затмила длинноногих красоток на подиуме.

Также Politeka писала, что похожая на лошадь Ольга Сумская поразила видом на новых фото и признанием: «Еще можно насладиться...».