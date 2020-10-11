Легендарна українська актриса Ольга Сумська показала себе в розкішних образах для нової ролі

Зірка розповіла про свої нові зйомки у себе в Instagram, передає Politeka.net. Так, Сумській належить з'явитися в другому сезоні серіалу "Юрчишини". Вона зіграє витончену красуню, яка тільки повернулася з Італії.

"Знайомтесь,це пані Тамара,яка щойно повернулась з Італії до своїх Юрчишиних...Нова роль,нові відчуття!Ну,по-перше,комедія,жанр,який я обожнюю,по-друге,супер-команда,яка надихає,по-третє,моя героїня дуже екстравагантна...фіфа! А мої улюблені капелюхи різних кольорів-це просто мрія!", - поділилася враженнями зірка.

Вона також опублікувала цілу серію фото і відео зі знімального майданчика. На деяких знімках вона позує в образі, приміряючи різні капелюшки. Крім того, їй належить зніматися із зіркою серіалу «Свати» Анною Кошмал. На одному зі знімків вони позують разом.

Шанувальники актриси активно коментують її пост.

"Найвишуканіша українська актриса!", "Оля прекрасна в синій капелюшку, просто Агонь", "Оля - ви просто неперевершений", "Який ж ви красуня", "Оля молодця, все молодіє і молодіє, клас так тримати, а так красуня"," У Ольги Краса від природи! Красива актриса нашого часу. Це благородна краса", "Ви еталон жіночої краси, завжди Вами милуюся", - пишуть люди.

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