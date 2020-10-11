Легендарна українська актриса Ольга Сумська показала себе в розкішних образах для нової ролі
Зірка розповіла про свої нові зйомки у себе в Instagram, передає Politeka.net. Так, Сумській належить з'явитися в другому сезоні серіалу "Юрчишини". Вона зіграє витончену красуню, яка тільки повернулася з Італії.
"Знайомтесь,це пані Тамара,яка щойно повернулась з Італії до своїх Юрчишиних...Нова роль,нові відчуття!Ну,по-перше,комедія,жанр,який я обожнюю,по-друге,супер-команда,яка надихає,по-третє,моя героїня дуже екстравагантна...фіфа! А мої улюблені капелюхи різних кольорів-це просто мрія!", - поділилася враженнями зірка.
Вона також опублікувала цілу серію фото і відео зі знімального майданчика. На деяких знімках вона позує в образі, приміряючи різні капелюшки. Крім того, їй належить зніматися із зіркою серіалу «Свати» Анною Кошмал. На одному зі знімків вони позують разом.
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Шанувальники актриси активно коментують її пост.
"Найвишуканіша українська актриса!", "Оля прекрасна в синій капелюшку, просто Агонь", "Оля - ви просто неперевершений", "Який ж ви красуня", "Оля молодця, все молодіє і молодіє, клас так тримати, а так красуня"," У Ольги Краса від природи! Красива актриса нашого часу. Це благородна краса", "Ви еталон жіночої краси, завжди Вами милуюся", - пишуть люди.
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