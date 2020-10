Леся Никитюк удивила необычным телом на новой шутливой фотографии

Популярная украинская ведущая поделилась забавным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так на новом фото ведущая предстала в необычном виде: у нее появились две дополнительных пары рук. «Шестирукая» Никитюк держит шесть разных блюд и довольно улыбается, глядя в камеру. Из одежды на ней короткие джинсовые шортики, белый топ и свободная накидка цвета слоновой кости. Завершает образ ведущей стильная шляпка.

«Моя мама, когда внезапно пришли гости», - подписала снимок Леся.

Ее поклонники не смогли удержаться от комментариев.

«Всего по чуть-чуть», «Можно ещё подписать, я в Турции «всё включено», «А для телефона нет еще одной руки?», «Богиня», «Звезда инстаграмма», «Держите себя в руках», «Ночная жрица», «Вай) а я вижу ещё ножки», «Пресс хороший», «Без лифчика ходит?», - пишет люди.

До этого мы писали, что Никитюк похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в леопардовое мини.

«This is my look of the day», - говорится в подписи.

Уточним, что это постоянная рубрика Никитюк. В ходе нее красотка демонстрирует фигуру в роскошных нарядах с разных ракурсов. В этот раз телеведущая предстала перед камерой в леопардовом мини-платье с декольте, дополнив его красивой сумочкой и прической.

Напомним, длинноногая Леся Никитюк в леопардовом мини произвела фурор, неожиданные фото.

Как сообщала Politeka, дерзкая Леся Никитюк смутила слишком откровенным видом в бикини: "Так бы взял и укусил".

Также Politeka писала, что взбалмошная Леся Никитюк смутила дерзким видом: "Дура, вдягай колготки!".