Леся Нікітюк здивувала незвичайним тілом на новій жартівливій фотографії
Популярна українська ведуча поділилася кумедним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так на новому фото ведуча постала в незвичайному вигляді: у неї з'явилися дві додаткових пари рук. "Шестирука" Нікітюк тримає шість різних страв і щасливо посміхається, дивлячись в камеру. З одягу на ній короткі джинсові шортики, білий топ і вільна накидка кольору слонової кістки. Завершує образ ведучої стильний капелюшок.
"Моя мама, коли раптово прийшли гості", - підписала знімок Леся.
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Її шанувальники не змогли втриматися від коментарів.
"Всього потроху", "можна ще підписати, я в Туреччині "все включено", "а для телефону немає ще однієї руки?", "Богиня", "зірка Інстаграма", "Тримайте себе в руках", "нічна жриця", "Вай) А я бачу ще ніжки", "прес хороший"," Без ліфчика ходить?",- пише люди.
До цього ми писали, що Нікітюк похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в леопардове міні.
"This is my look of the day", - йдеться в підписі.
Уточнимо, що це постійна рубрика Нікітюк. В ході неї красуня демонструє фігуру в розкішних нарядах з різних ракурсів. Цього разу телеведуча постала перед камерою в леопардовому міні-сукні з декольте, доповнивши його красивою сумочкою і зачіскою.
Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк у леопардовому міні викликала фурор, несподівані фото.
Як повідомляла Politeka, зухвала Леся Нікітюк збентежила занадто відвертим виглядом в бікіні: "Так би взяв і вкусив".
Також Politeka писала, що навіжена Леся Нікітюк збентежила зухвалим виглядом: "Дура, вдягай колготки!".