Леся Нікітюк здивувала незвичайним тілом на новій жартівливій фотографії

Популярна українська ведуча поділилася кумедним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так на новому фото ведуча постала в незвичайному вигляді: у неї з'явилися дві додаткових пари рук. "Шестирука" Нікітюк тримає шість різних страв і щасливо посміхається, дивлячись в камеру. З одягу на ній короткі джинсові шортики, білий топ і вільна накидка кольору слонової кістки. Завершує образ ведучої стильний капелюшок.

"Моя мама, коли раптово прийшли гості", - підписала знімок Леся.

Її шанувальники не змогли втриматися від коментарів.

"Всього потроху", "можна ще підписати, я в Туреччині "все включено", "а для телефону немає ще однієї руки?", "Богиня", "зірка Інстаграма", "Тримайте себе в руках", "нічна жриця", "Вай) А я бачу ще ніжки", "прес хороший"," Без ліфчика ходить?",- пише люди.

