Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала лишнее на съемке

Алена постоянно снимается в новых фотосессиях для рекламы одежды и белья. При этом девушка придает образам пикантности из-за того, что не надевает лифчики под кофты или платья. Показывая таким образом больше, чем следовало, Алена каждый раз сталкивается с неоднозначными комментариями в свой адрес.

Все дело в том, что Омович после нескольких пластических операций сделала себе бюст шестого размера, а также регулярно пользуется филлерами для лица – подкалывает губы, скулы и придает форму лицу в целом. Благодаря соляриям кожа девушки всегда загорелая, даже в холодную погоду. Поэтому фото на яхте сразу не осталось без внимания.

Модель надела короткий топ на шнуровке сзади, а также черные штаны, которые намеренно приспустила с бедер. Примечательно, что девушка для изюминки кадра также приподняла лямки белого белья, слишком сильно то натянув практически до талии.

Вот что пишут в сети:

«Какой удобный фон для ФШ талии😉; самая красивая во всем мире😍; Ну какая же фигура 🤤😍; Снова вся без белья, без лифчика?; Алена красотка😍; Ну какая 🔥😍; So much like for you 💜👍; Красавица,а Вы сами за рулём?❤️???; Очень красивая 😍; I love You so much Honey!??; наконец то хоть есть на что посмотреть».

Также на своей странице в Инстаграм она собрала многомиллионную аудиторию, которая с нетерпением ждет каждого свежего фото красотки. Одной из последних публикаций стали кадры из новой фотосессии в блестящем корсете и трусиках, расшитыми бисером.

Надо сказать, что корсет едва прикрывал округлости модели, чем добавил пикантности снимку.

«Сияй ярко, как бриллиант✨ 1 или 2? 😍», - написала она.

За свой сияющий стиль модель получила огромное количество лайков и восторженных комментариев.

«Просто Прелестная Красивая девушка с шикарной фигурой!!!😍😍😍», «Красотка», «Бомба, не оторвать взгляд», - высказались в сети.

