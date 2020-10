Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала зайве на зйомці

Олена постійно знімається в нових фотосесіях для реклами одягу та білизни. При цьому дівчина надає образам пікантності через те, що не надягає ліфчики під кофти або сукні. Показуючи таким чином більше, ніж слід було, Альона кожен раз стикається з неоднозначними коментарями на свою адресу.

Вся справа в тому, що Омович після декількох пластичних операцій зробила собі бюст шостого розміру, а також регулярно користується філерами для особи – підколює губи, вилиці і надає форму особі в цілому. Завдяки соляріям шкіра дівчини завжди засмагла, навіть в холодну погоду. Тому фото на яхті відразу не залишилося без уваги.

Модель одягла короткий топ на шнурівці ззаду, а також чорні штани, які навмисно приспустила з стегон. Примітно, що дівчина для родзинки кадру також підняла лямки білої білизни, занадто сильно то натягнувши практично до талії.

Ось що пишуть в мережі:

"Який зручний фон для ФШ талії😉; найкрасивіша у всьому світі😍; Ну яка ж фігура🤤 😍; знову вся без білизни ?; Олена красуня😍; Ну яка🔥 😍; so much like for you💜 👍; красуня, а ви самі за кермом?❤️???; Дуже красива 😍; I love You so much Honey!??; нарешті то хоч є на що подивитися».

Також на своїй сторінці в Instagram вона зібрала багатомільйонну аудиторію, яка з нетерпінням чекає кожного свіжого фото красуні. Однією з останніх публікацій стали кадри з нової фотосесії в блискучому корсеті і трусиках, розшитими бісером.

Треба сказати, що корсет ледь прикривав округлості моделі, чим додав пікантності знімку.

"Сяй яскраво, як діамант✨ 1 або 2? 😍 » ,- написала вона.

За свій сяючий стиль модель отримала величезну кількість лайків і захоплених коментарів.

"Просто чарівна красива дівчина з шикарною фігурою!!!😍 😍 😍 ", «Красуня», «бомба, не відірвати погляд», - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури