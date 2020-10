33-летняя украинская певица Настя Каменских показала своих малышей на новых фото

Как известно, не так давно у звезды появились пушистые малыши, в которых она души не чает. Певица рассказала, что у Мими родились прекрасные белоснежные щенки породы бишон фризе.

Теперь раз в несколько дней она выкладывает фото и видео со щенками в разделе Стори, а иногда также показывает малышей в основном профиле. На таки новых кадрах певица предстала без макияжа в домашней обстановке, в руках у нее можно заметить сразу трое малышей. Похоже, в это время пушистые братики и сестрички исследуют окружающую обстановку, раз она устроила с ними милую фотосессию.

«Such a lovely Saturday home chill with those little cutenesses 🤍» - пишет Настя под фото.

Вот как реагируют в сети:

«А продавать будете?; Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!; Пушистое счастье💜; Шлядкие 😘😘😘; 😍😍😍❤️❤️❤️Милотааа♥️♥️; Вторая фотка 😍; Порода собань болонка ? интересно, раньше как-то не обращала внимание на эту породу )); А родить ребенка не, думала года то уже подходят, или боишься фигуру испортить?; Как мило😻❤️; Какие они шшладкиеее😍😍😍; Какие они классные🤗😻; Пушистые комочки!!!; Милашки😍; Мечтаю о такое собачке😍😍😍; Как к лицу Насте, с этими собачками. 😍; Брюнетка тоже очень милая❤💜💚».

Мы также писали, что Настя долгое время находилась с мужем на отдыхе, где каждый день показывала, как хорошо проводит время, наслаждается теплой погодой и удивляет фигурой. И в этот раз Каменских превзошла себя – кокетливо распахнув стильное платье черного цвета, певица показала не только загорелое тело, но еще и белье.

Настя позировала в трендовом платье с вшитым ремешком-шнурком на талии и решила распахнуть наряд фактически полностью, посветив при этом черным бельем без принтов.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad 🖤Знаете, откуда эти строчки? И напишите, какая вы - нежная chica hermosa 🌹 Или все же таинственная pantera negra? Мой ответ - в песне 😘», - интригующе написала Настя.

