33-річна українська співачка Настя Каменських показала своїх малюків на нових фото

Як відомо, не так давно у зірки з'явилися пухнасті малюки, в яких вона душі не чає. Співачка розповіла, що у Мімі народилися прекрасні білосніжні цуценята породи Бішон фрізе.

Тепер раз на кілька днів вона викладає фото і відео з цуценятами в розділі Сторі, а іноді також показує малюків в основному профілі. На таки нових кадрах співачка постала без макіяжу в домашній обстановці, в руках у неї можна помітити відразу троє малюків. Схоже, в цей час пухнасті братики і сестрички досліджують навколишнє оточення, раз вона влаштувала з ними милу фотосесію.

"Such a lovely Saturday home chill with those little cutenesses 🤍 » - пише Настя під фото.

Ось як реагують в мережі:

"А продавати будете?; Ви Така впевнена в собі! Я захоплююся вами!; Пухнасте щастя💜; Шлядкі 😘😘😘; 😍😍😍❤️❤️❤️Милотааа♥️♥️; друга фотка 😍; Порода собань болонка ? цікаво, раніше якось не звертала увагу на цю породу)); а народити дитину не, думала року то вже підходять, або боїшся фігуру зіпсувати?; Як мило😻❤️; які вони шшладкіеее😍 😍 😍; які вони класні🤗 😻; пухнасті грудочки!!!; Милашки😍; мрію про таке собачці😍 😍 😍; як до лиця Насті, з цими собачками. 😍 ; Брюнетка теж дуже мила❤💜 💚".

Ми також писали, що Настя довгий час перебувала з чоловіком на відпочинку, де кожен день показувала, як добре проводить час, насолоджується теплою погодою і дивує фігурою. І цього разу Каменських перевершила себе-кокетливо розкривши стильну сукню чорного кольору, співачка показала не тільки засмагле тіло, але ще і білизну.

Настя позувала в трендовій сукні з вшитим ремінцем-шнурком на талії і вирішила розкрити наряд фактично повністю, посвітивши при цьому чорною білизною без принтів.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad Знаете знаєте, звідки ці рядки? І напишіть, яка ви-ніжна chica hermosa 🌹 або все ж таємнича pantera negra? Моя відповідь - у пісні 😘», - інтригуюче написала Настя.

