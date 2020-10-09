Новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара: "Рухнул до..."
Курсы доллара и евро приятно удивят украинцев. Об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован на портале Национального банка.
Так, украинцы могут готовиться к небольшому ослаблению курса доллара по отношению к гривны.
На сегодня, 9 октября, Национальный банк решил ослабить курс доллара на 4 копейки - до 28,28 грн/$. Что касается курса евро, то он был также понижен на 9 копеек (до 33,27 гривен).
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На межбанковском валютном рынке курс доллара, в свою очередь, в продаже рухнул на 9 копеек до 28,23 грн/$, курс в покупке опустился также на 9 копеек – до 28,21 гривен. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен соответственно.
Таким образом, курс валют на 9 октября установлен Национальным банком на следующем уровне:
– $100 – 2828,36 гривен (-0,0404 грн)
– 100 евро - 33,2799 гривен (-0,0504 грн)
Украинцев засыпают липовыми "штрафами", в полиции уже предупредили о новой беде: "Приходят письма-счастья и..."
Стало известно, как мошенники по-новому пытаются "развести" украинцев на крупные суммы.
На этот раз дело дошло до липовых штрафах за нарушение ПДД, когда "письма счастья" приходят даже тем, у кого нет автомобиля.
В полиции рекомендуют украинцам перед оплатой сперва проверить информацию в специальном кабинете. Это можно сделать в электронном кабинете водителя, на портале МВД, а также в приложении "Дія".
33-этажный небоскреб сгорел за несколько часов в Южной Корее: много пострадавших
Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.
По данным агентства "Ренхап", по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.
Украинцам могут отменить налоги, в Нацбанке сделали заявление: "На уровне 25%..."
Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что в этом году предложил отменить налог на доходы по депозитам физлиц.
Однако в итоге этот вопрос в Минфине оставили без внимания и причины понятны.
НБУ планирует вернуться к указанной теме. Как отметил Шевченко, во многих странах у физических лиц намного больше инвестиционных инструментов. В нашей же стране у людей есть возможность только на депозиты и облигации внутреннего государственного займа.
Недвижимость, хотя и является альтернативой первым двум видам, но не выступает инвестиционным инструментом.
Глава НБУ сообщил, что когда процентные ставки в Украине были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым.
Напомним, что обесценивание гривны, Нацбанк принял экстренные меры: что сейчас происходит в обменниках
Как Politeka писала, что украинцы бросились за "быстрыми деньгами" под 0%, раскрыта опасность: "Рискуют потерять..."
Также Politeka сообщала, что Нацбанк вводит в оборот новые деньги с 7 октября после отмены старых: как они выглядят