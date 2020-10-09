Новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара: "Рухнул до..."

Курсы доллара и евро приятно удивят украинцев. Об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован на портале Национального банка.

Так, украинцы могут готовиться к небольшому ослаблению курса доллара по отношению к гривны.

На сегодня, 9 октября, Национальный банк решил ослабить курс доллара на 4 копейки - до 28,28 грн/$. Что касается курса евро, то он был также понижен на 9 копеек (до 33,27 гривен).

На межбанковском валютном рынке курс доллара, в свою очередь, в продаже рухнул на 9 копеек до 28,23 грн/$, курс в покупке опустился также на 9 копеек – до 28,21 гривен. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен соответственно.

Таким образом, курс валют на 9 октября установлен Национальным банком на следующем уровне:

– $100 – 2828,36 гривен (-0,0404 грн)

– 100 евро - 33,2799 гривен (-0,0504 грн)

Украинцев засыпают липовыми "штрафами", в полиции уже предупредили о новой беде: "Приходят письма-счастья и..."

Стало известно, как мошенники по-новому пытаются "развести" украинцев на крупные суммы.

На этот раз дело дошло до липовых штрафах за нарушение ПДД, когда "письма счастья" приходят даже тем, у кого нет автомобиля.

В полиции рекомендуют украинцам перед оплатой сперва проверить информацию в специальном кабинете. Это можно сделать в электронном кабинете водителя, на портале МВД, а также в приложении "Дія".

33-этажный небоскреб сгорел за несколько часов в Южной Корее: много пострадавших

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.

По данным агентства "Ренхап", по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Украинцам могут отменить налоги, в Нацбанке сделали заявление: "На уровне 25%..."

Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что в этом году предложил отменить налог на доходы по депозитам физлиц.

Однако в итоге этот вопрос в Минфине оставили без внимания и причины понятны.

НБУ планирует вернуться к указанной теме. Как отметил Шевченко, во многих странах у физических лиц намного больше инвестиционных инструментов. В нашей же стране у людей есть возможность только на депозиты и облигации внутреннего государственного займа.

Недвижимость, хотя и является альтернативой первым двум видам, но не выступает инвестиционным инструментом.

Глава НБУ сообщил, что когда процентные ставки в Украине были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым.

Напомним, что обесценивание гривны, Нацбанк принял экстренные меры: что сейчас происходит в обменниках

Как Politeka писала, что украинцы бросились за "быстрыми деньгами" под 0%, раскрыта опасность: "Рискуют потерять..."

Также Politeka сообщала, что Нацбанк вводит в оборот новые деньги с 7 октября после отмены старых: как они выглядят