В Нацбанке раскрыли детали, которые касаются депозитов

Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что в этом году предложил отменить налог на доходы по депозитам физлиц. Однако в итоге этот вопрос в Минфине оставили без внимания и причины понятны.

НБУ планирует вернуться к указанной теме, пишет zn.ua. Как отметил Шевченко, во многих странах у физических лиц намного больше инвестиционных инструментов. В нашей же стране у людей есть возможность только на депозиты и облигации внутреннего государственного займа.

Недвижимость, хотя и является альтернативой первым двум видам, но не выступает инвестиционным инструментом.

На данный момент в планах у Шевченко вернуть привлекательность инструменту - депозитам. Глава НБУ сообщил, что когда процентные ставки в Украине были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было столь значимым.

Сейчас же доходность по депозитам, особенно валютными, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов.

Также, по словам Шевченко, он поддерживает идею перезапуска фондового рынка в Украине, которую ранее озвучивал премьер-министр, из-за ограниченности финансовых инструментов.

Напомним, по информации пресс-службы Нацбанка, по состоянию на 1 сентября международные резервы составляли более 29 млрд долл, то есть, за месяц стали меньше на 2,6 млрд долл.

У финрегулятора сокращение международных резервов объяснили тем, что Украина проходит пик выплат по долгам по внешним обязательствам.

Одновременно с этим, валютные поступления в пользу правительства за месяц составили 445 млн долл.

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