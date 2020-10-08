Что изменится уже через три месяца

Украинцы, воспользовавшись услугами микрокредитования, рискуют оказаться в долговой яме или вообще всё потерять

Об этом идет речь в сюжете программы "Гроші", передает Politeka.

Причем, спрос на "быстрые деньги" среди украинцев стремительно растет. Так, в 2017 году было взято микрокредитов на 21 млрд гривен, а в 2019 году – уже на 70 млрд. Причина тому – "сладкие" обещания в Интернете, на телевидении, в прессе, на досках объявлений с призывами брать займы "под 0%" и на других завлекающих условиях.

Однако, из-за множества лазеек в украинском законодательстве, заемщики, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, подвергаются угрозам и давлению со стороны коллекторов, и ничего с этим нельзя было сделать.

"Государство никоим образом не ограничило размер процентов за получение кредита. То есть если я напишу, что даю 100 гривен под тысячу процентов годовых – это нормально?", – возмущается адвокат Денис Цыпин.

Также виноваты и сами украинцы: заключая договора с МФО, они зачастую не обращают внимания на пункты, касающиеся просрочек и штрафных санкций.

"Никто не может запретить микрофинансовой компании написать миллион процентов штрафов или пени. Это пишется для психологического воздействия. Если человек готов платить, они даже сделают вид, что делают определенную скидку, предлагая оплатить тело кредита, проценты и лишь часть штрафа", – добавил Цыпин.

В свою очередь в НБУ отметили, что большинство займов, которые украинцы оформляют в небанковских учреждениях, краткосрочные незначительные по размеру.

Так, в прошлом году средняя сумма таковых кредитов составляла 3711 гривен. Однако, возникало немало проблем в связи с тем, что клиентам не давали полную информацию о кредитах.

И вот, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов суммой меньше минимальной заработной платы и сроком до одного месяца.

Помимо этого, закон устанавливает максимальную планку санкций, которые МФО может начислить в случае просрочки выплат по кредиту.

Через три месяца, после того, как закон вступит в силу, финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, включающую все затраты клиента, в том числе и в рекламе.

"Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе: полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, информацию о санкциях в случае просрочки", – уточнили у финрегулятора.

Ранее мы писали, что четыре украинских кредитных союза решили сдать свои лицензии и уйти с рынка. Их членам рассказали, что теперь будет с обязательствами по кредитам. Нацбанк принял решение об отзыве лицензии у следующих кредитных союзов: "Инвестиционный союз "Будова", "Ольвия", Лепта", "Интер-Инвест".

При этом подчеркивается, что отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед его членами.

В свою очередь, члены кредитного союза также должны продолжать выполнять свои обязательства по кредитам. Они должны выплатить все задолженности в установленные сроки и в предусмотренном договором размере.

В НБУ также напомнили о том, что кредитные союзы не входят в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. А это значит, что у их вкладчиков нет гарантии возврата средств в случае их банкротства.

Добавим, что ранее стало известно, что каждый второй украинец не выплачивает задолженности по займам. Об этом писали “Українські новини” со ссылкой на данные НБУ.

Так, по состоянию на конец августа этого года объем выданных кредитов вырос на 2,8 млрд грн и составил в общей сложности 1,139 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 547,708 млрд грн. При этом было замечено снижение доли проблемных кредитов

Напомним, что ПриватБанк ошарашил новым лимитом с 1 октября, какие деньги могут не принять: "На одного клиента не больше...".

Как Politeka писала, что массовый уход кредитных союзов, предупреждение Нацбанка: надо ли платить по кредитам и вернут ли вклады.

Также Politeka сообщала, что курс доллара бьет рекорды: как изменятся цены в ближайшее время и кто из украинцев пострадает больше всех.