Стало известно, как мошенники по-новому пытаются "развести" украинцев на крупные суммы

Об этом пишет Обозреватель.

На этот раз дело дошло до липовых штрафах за нарушение ПДД, когда "письма счастья" приходят даже тем, у кого нет автомобиля.

По словам Валентины из Киева, ей пришло "уведомление" о превышении скорости, но автомобиль после развода достался мужу, и она им не пользуется.

Мужчина зашел в приложение и увидел, что никаких штрафов по автомобилю нет. Через время ей начали поступать угрозы от коллекторов, которые угрожали забрать у нее квартиру.

"Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Я, конечно, не испугалась, пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – добавила Валентина в комментарии журналистам.

Квитанция о штрафе пришла и киевлянину Геннадию. Он сперва хотел заплатить, но его смутило "уведомление". Когда увидел отсутствие штрафов в специальном приложении, то сразу же понял, что это "развод".

В полиции также рекомендуют украинцам перед оплатой сперва проверить информацию в специальном кабинете. Это можно сделать в электронном кабинете водителя, на портале МВД, а также в приложении "Дія".

"Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", - советуют адвокаты и добавляют, что в суд можно обращаться, если вы пострадали от рук мошенников и оплатили липовый штраф.

Ранее мы рассказывали о новых штрафах для украинцев. Так, Раде предлагают узаконить штрафы для владельцев домашних животных. Предлагается ввести штрафы до 5100 гривен для тех, кто не убирает за своими питомцами во время прогулки.

В документе названы суммы штрафов:

первое нарушение предусматривает штраф от 170 до 340 гривен;

за повторные сумма штрафы заметно вырастет - от 3400 до 5100 гривен.

Кроме того, в законопроекте №3797 предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз/вывоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.

Напомним, что Рада ввела новое наказание для украинцев, что запрещено.

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