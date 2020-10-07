Национальный банк Украины сообщил о выпуске новой монеты

Об этом сказано в сообщении пресс-службы финрегулятора, передает Politeka.

Так, 7 октября текущего года НБУ вводит в оборот памятную монету, посвященную Амет-Хану Султану, военному летчику-асу, который во время Второй мировой войны совершил 603 боевых вылета и сбил 30 вражеских самолетов.

На аверсе монеты – композиция, символизирующая воздушный бой: самолет времен Второй мировой войны, под ним – абрис сбитого вражеского самолета. На реверсе – портрет Ахмет-Хана Султана.

Сообщается, что монета номиналом 2 гривны выпущена тиражом 30 тысяч экземпляров.

Напомним, Султан – один из самых известных военных летчиков Второй мировой войны. После XX съезда КПСС в 1956 году он подписал письмо в ЦК КПУ с просьбой о реабилитации крымских татар. За это его не выпустили во Францию на юбилей полка "Нормандия – Неман".

Погиб Амет-Хан Султан в 1971 году, выполняя испытательный полет на Ту-16ЛЛ.

Ранее мы писали, что украинцам лучше побыстрее обменять старые деньги, которые Нацбанк уберет из оборота с 1 октября. С начала месяца нельзя будет расплатиться монетой в 25 копеек, купюрами номиналом 5, 10, 20, 50, 100 гривен, которые находятся в обращении с 1996 года, а также 200 гривен 2001 года выпуска. В то же время регулятор начнет изымать банкноты по 1 и 2 гривны, а также гривневые монеты старого образца - их еще будут принимать к оплате, но банки выдавать перестанут. Примечательно, что НБУ оставляет в обороте более мелкие монеты в 10 копеек - это сделано для того, чтобы было легче округлять суммы при покупках.

Если у кого еще остались такие деньги, есть время до 30 сентября 2021 года бесплатно обменять их в любом банке по всей территории Украины. После этого купюры и монеты, выведенные из оборота, будут до октября 2023 года принимать исключительно в Нацбанке и уполномоченных банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Постепенную замену бумажных банкнот низких номиналов на металлические монеты Национальный банк начал почти два с половиной года назад, весной 2018 года. Ожидается, что такая замена позволит сэкономить государству около 1 млрд гривен, поскольку по данным НБУ, банкноты низких номиналов быстро изнашиваются и за год или два приходят в негодное состояние. В то же время продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот и составляет 20 - 25 лет.

Напомним, что все старые монеты и купюры, выпущенные до 2003 года, можно будет обменять на новые в отделениях любого банка до 30 сентября 2021 года. После 2021 года и в течение до 2023 года украинцы смогут обменять старые деньги в Ощадбанке, Приватбанке, Пумбе или Райффайзен Банк Аваль.

Добавим также, что украинцы не единожды выражали недовольство обновленными деньгами и требовали от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. В частности соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента. В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

Напомним, "могут дать сто долларов": Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.