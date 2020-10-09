Курсы доллара и евро приятно удивят украинцев
Об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован на портале Национального банка.
Так, украинцы могут готовиться к небольшому ослаблению курса доллара по отношению к гривны.
На сегодня, 9 октября, Национальный банк решил ослабить курс доллара на 4 копейки - до 28,28 грн/$. Что касается курса евро, то он был также понижен на 9 копеек (до 33,27 гривен).
Ани Лорак ошеломила видом в золотом платье с глубоким декольте, народ онемел от восторга: "Нет слов!"
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей: "Сначала это была просто боль"
Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун"
На межбанковском валютном рынке курс доллара, в свою очередь, в продаже рухнул на 9 копеек до 28,23 грн/$, курс в покупке опустился также на 9 копеек – до 28,21 гривен. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен соответственно.
Таким образом, курс валют на 9 октября установлен Национальным банком на следующем уровне:
– $100 – 2828,36 гривен (-0,0404 грн)
– 100 евро - 33,2799 гривен (-0,0504 грн)
Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара до конца года.
По словам главы НБУ, предложение валюты от экспорта в ближайшие месяцы должно вырасти, но регулятор не будет вмешиваться в ситуацию на рынке.
"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно...", - предупреждал ранее Кирилл Шевченко.
Напомним, что новый обвал в обменниках, курс доллара готовится удивить украинцев
Как Politeka писала, что украинцы скупают доллары: что сейчас творится в обменниках и как изменится курс в ближайшие дни.
Также Politeka сообщала, что доллар и евро добьют гривну, НБУ поразил украинцев рекордным курсом валют