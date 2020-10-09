Курсы доллара и евро приятно удивят украинцев

Об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован на портале Национального банка.

Так, украинцы могут готовиться к небольшому ослаблению курса доллара по отношению к гривны.

На сегодня, 9 октября, Национальный банк решил ослабить курс доллара на 4 копейки - до 28,28 грн/$. Что касается курса евро, то он был также понижен на 9 копеек (до 33,27 гривен).

На межбанковском валютном рынке курс доллара, в свою очередь, в продаже рухнул на 9 копеек до 28,23 грн/$, курс в покупке опустился также на 9 копеек – до 28,21 гривен. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен соответственно.

Таким образом, курс валют на 9 октября установлен Национальным банком на следующем уровне:

– $100 – 2828,36 гривен (-0,0404 грн)

– 100 евро - 33,2799 гривен (-0,0504 грн)

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара до конца года.

По словам главы НБУ, предложение валюты от экспорта в ближайшие месяцы должно вырасти, но регулятор не будет вмешиваться в ситуацию на рынке.

"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно...", - предупреждал ранее Кирилл Шевченко.

Напомним, что новый обвал в обменниках, курс доллара готовится удивить украинцев

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