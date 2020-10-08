По итогам сентября 2020 года международные резервы Украины сократились на 8,7% и на данный момент составляют $26,5 млрд

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Так, согласно информации Нацбанка, на 1 сентября текущего года международные резервы составляли более $29 млрд, то есть, за месяц сократились на $2,6 млрд.

У финрегулятора сокращение международных резервов объяснили тем, что Украина проходит пик долговых выплат по внешним обязательствам. Сообщается, что общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга, а также долга, гарантированного государством, составил $2,6 млрд, из которых $2,1 млрд направили на обслуживание и погашение еврооблигаций, еще $417 млн – на выполнение обязательств перед МВФ.

Одновременно с этим, валютные поступления в пользу правительства за месяц составили $445 млн, из которых $119 млн – от размещения гособлигаций. Кроме того, в прошлом месяце спрос на валюту превысил предложение из-за активизации деловой активности. Для недопущения обесценивания гривни, НБУ пришлось продать на межбанке $231,5 млн.

Отметим, что на 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28.32 грн/$. Курс доллара снизился на 4 коп. Курс евро установлен на уровне 33,33 грн/€. Он снизился на 15 коп.

Ранее мы писали, что украинцев защитят от скрытых процентов и санкций, которые взимаются с заемщика. Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка. Отмечается, что президент Украины подписал законопроект, который обязывает финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов, включая те, которые берутся на месяц и составляют менее 5 тысяч гривен (минимальная зарплата).

Законом устанавливается максимальный размер штрафа, который финучреждение может стянуть с заемщика в случае просрочки платежа. Эти санкции не должны будут превышать двойной суммы кредита.

Как объясняет представитель НБУ Ольга Лобайчук, закон позволит защитить украинцев, которые пользуются потребительским кредитом. Так как большую часть денег украинцы занимают в небанковских учреждениях, они часто становятся заложниками непрозрачных условий и вынуждены платить большие суммы, чтобы рассчитаться с долгами.

"Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных - непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз", - отметила Лобайчук.

В Национальном банке Украины уточнили важные моменты относительно вывода из оборота некоторых гривен. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице НБУ в Фейсбуке.

Там, подчеркнули, что монеты номиналом 1 гривна золотистого цвета является действительным платежным средством. Ими можно продолжать расплачиваться и не нужно специально обменивать.

Также остаются в обращении и являющиеся законным платежным средством бумажные банкноты 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 годов.

Уточняется, что, попадая в банки золотистые 1-гривневые монеты и бумажные банкноты 1 и 2 гривны не будут больше возвращаться в наличное обращение. Банки их будут изымать и передавать в Национальный банк для утилизации.

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