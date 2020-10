View this post on Instagram

Как и обещал!.. Рассказываю👇🏽 Вчера со мной случился экстаз после просмотра байопика легендарного футболиста Стрельцова — с Александром Петровым в роли знаменитого футболиста🙌🏻 Восторг!🤩 #ФильмСтрельцов - это однозначно главная премьера сезона!🏆И фильм, конечно же, надо смотреть ВСЕМ, поскольку @actorsashapetrov - гений!👏🏼Саша, я твой фанат!🤘🏼 Ещё одна работа в копилку ЛУЧШИХ! Картина захватывает целиком, заставляет думать и сопереживать героям, эмоции зашкаливают. И да, в конце я даже прослезился...#идемвкино 🎞🎬 @milostasii @actorsashapetrov @sonya_evsta рад быть зрителем в узком кругу @cinema.moscow Это было особенно!💯