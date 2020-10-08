Российский певец Филипп Киркоров разоткровенничался о личном на открытии конкурса "Детская Новая волна"

Вчера в Крыму прошло открытие конкурса «Детская Новая волна», на котором появился Филипп Киркоров. Артист решил поразить новым имиджем, а также успел блеснуть другой прической, которую успел сменить после отдыха, сообщает издание «СтарХит».

Отвечая СМИ, где бы он еще хотел побывать и что именно посмотрел бы в окрестностях, Киркоров ответил довольно откровенно: «А где тут нудистский пляж? Уже всем занимался, а вот на личную жизнь времени нет. Сейчас, конечно, уже вряд ли пойду — это раньше было что показать… Хотя и сейчас есть!», - заявил Киркоров, неожиданно вспомнив о личной жизни и прошлом.

Также он остроумно отшутился на вопрос, касательно того, с кем он отправился бы в столь интимное местечко: «Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшн, кто в теме, тот поймет».

На открытии артист блистал уже без афро-косичек и показал необычное каре из кудрей. Мужчина показал в Инстаграм также и наряд дня – белый костюм из шорт и майки полностью расшитый принтом в форме звезд.

Завтра же он представит дуэт с еще одной маленькой артисткой — фавориткой Аллы Пугачевой Алисой Голомысовой. Примадонна даже подарила той платье, в котором она сегодня репетировала свой номер.

Ранее поп-король российской эстрады рассказал, что попал на закрытый показ фильма "Стрельцов". Помимо почетных гостей, на мероприятии оказался и сам исполнитель главной роли - Александр Петров. Актер со стороны послушал представление Киркорова, а затем и сам показался в кадре, изобразив "козу" пальцами.

Филипп Бедросович предстал перед поклонниками в бежевой курточке, а также кепке и футболке цвета хаки. Александр Петров, в свою очередь, пришел на премьеру в белом свитшоте, серых штанах и черном пиджаке.

Стоит отметить, что Петров и Асмус работают в одном театре, где их связывает много проектов. Ходили слухи, что Кристина развелась с шоуменом Гариком Харламовым из-за романа на стороне.

Напомним, Киркорова срочно госпитализировали, раскрыт тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо..."

Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».

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