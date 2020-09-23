Известная российская певица и актриса Анастасия Стоцкая показала подросшего сына, и в сети снова бурно обсуждают возможное отцовсто Филиппа Киркорова

Артистка разместила на своей странице в Instagram трогательное фото с 9-летним сыном Сашей, передает Politeka.net.

"❤️👩‍👦 Александр СЕРГЕЕВИЧ АБГАРЯН❤️", — максимально лаконично подписала снимок Стоцкая, специально выделив фамилию и отчество мальчика большими буквами, пытаясь сделать акцент на том, что отец ребенка — ее муж, армянский бизнесмен Сергей Абгарян.

Но не помогло. Под фото сразу посыпались стандартные комментарии с приписыванием отцовства Филиппу Киркорову, ведь артисты в прошлом крутили роман, а ДНК-тест Стоцкая делать строго отказалась: "Да он киркоров Александр Филиппович)))", "На Филиппа Киркорова похож😁😁".

Правда, у Стоцкой нашлось и много защитников: они уверены, что мальчик все таки похож на своих официальных родителей.

"Бедная Настя, задолбали по ходу доброхоты.... В голову ни кому не приходит, что человеку определенный типаж мужчин нравится? Почему вообще нужно обсуждать отцовство?", "Достаточно уже 🙏! у Анастасии прекрасные дети от прекрасного мужа и все замечательно! Порадуйтесь за эту семью🙏🌷🌷🌷", "Саша очень похож на Настю, а не на Филиппа", "Чё за бред пишете... Ребенок похож на своих родителей. И Киркорову до красавца Александра далеко...", "Я тоже раньше думала , что Саша сын Фили, но когда увидела фото Сергея, все сомнения рассеялись... Саша вылитый Абгарян!😍🔥красавчик", "Сынок копия своей мамы!! А с Филиппом похож всего лишь типажом))", "Если у ребенка карие глаза и темные волосы, это еще не значит Киркоров. Уймитесь".

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