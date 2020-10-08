Російський співак Філіп Кіркоров розговорився про особисте на відкритті конкурсу "Дитяча Нова хвиля"

Вчора в Криму пройшло відкриття конкурсу "Дитяча Нова хвиля", на якому з'явився Філіп Кіркоров. Артист вирішив вразити новим іміджем, а також встиг блиснути іншою зачіскою, яку встиг змінити після відпочинку, повідомляє видання «СтарХит».

Відповідаючи ЗМІ, де б він ще хотів побувати і що саме подивився б в околицях, Кіркоров відповів досить відверто: "А де тут Нудистський пляж? Вже всім займався, а ось на особисте життя часу немає. Зараз, звичайно, вже навряд чи піду-це раніше було що показати ... хоча і зараз є!» ,- заявив Кіркоров, несподівано згадавши про особисте життя і минуле.

Також він дотепно віджартувався на питання, щодо того, з ким він відправився б в настільки інтимне містечко: «ніколи один не ходжу, не люблю моновистави! Мені подобається, хто в темі, той зрозуміє".

На відкритті артист блищав вже без афро-кісок і показав незвичайне каре з кучерів. Чоловік показав в Instagram також і наряд дня-білий костюм з шорт і майки повністю розшитий принтом у формі зірок.

Завтра ж він представить дует з ще однією маленькою артисткою-фавориткою Алли Пугачової Алісою Голомисовою. Примадонна навіть подарувала тій сукні, в якій вона сьогодні репетирувала свій номер.

Раніше поп-король російської естради розповів, що потрапив на закритий показ фільму "Стрільців". Крім почесних гостей, на заході опинився і сам виконавець головної ролі-Олександр Петров. Актор з боку послухав виставу Кіркорова, а потім і сам здався в кадрі, зобразивши "козу" пальцями.

Філіп Бедросович постав перед шанувальниками в бежевій курточці, а також кепці і футболці кольору хакі. Олександр Петров, у свою чергу, прийшов на прем'єру в білому світшоті, сірих штанях і чорному піджаку.

Варто відзначити, що Петров і Асмус працюють в одному театрі, де їх пов'язує багато проектів. Ходили чутки, що Христина розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим через роман на стороні.

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